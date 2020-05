Die Termine für die Jugendweihen im Raum Staßfurt und Schönebeck wurden zunächst immer wieder verschoben. Wie geht es weiter?

Staßfurt/Schönebeck l Was passiert mit den Jugendweihe-Terminen 2020 in Schönebeck und Staßfurt? Die Präsidentin des Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe, Anke Hoffmeister, hat uns wichtige Fragen beantwortet.

Welche Ideen gibt es, falls Jugendweihen in diesem Jahr nicht stattfinden dürfen?

Anke Hoffmeister: Die Jugendweihen werden in keinem Fall ausfallen. Sondern verschoben, in Abhängigkeit von den Entscheidungen der Bundesregierung. Außerdem sind wir abhängig von den Kapazitäten der Örtlichkeiten, wie zum Beispiel dem Salzlandtheater. Dort müssen wir schauen, wann ein Samstag für die Feierlichkeiten zur Verfügung steht. Normalerweise werden die Termine ein Jahr vorher abgefragt. Auch müssen unsere Künstler sowie die Festredner zu dieser Zeit freie Kapazitäten haben. Es ist also das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, das hier berücksichtigt werden muss. Und natürlich brauchen auch die Familien etwas Vorlauf – zum Beispiel um einen Tisch in einer Gaststätte zu reservieren oder einen Friseurtermin zu vereinbaren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann kein Datum genannt werden.

Welche Entscheidung muss von der Regierung getroffen werden, um ein Datum festzulegen?

Wir müssen wissen, wann eine Veranstaltung als Großveranstaltung zählt. Denn Jugendweihen können mehrere Hundert Teilnehmer haben. Bisher ist die Definition einer Großveranstaltung noch etwas schwammig.

Welcher Termin wäre Ihnen persönlich am liebsten?

Schön wäre es, wenn der Termin auf das Frühjahr fällt. Allerdings würden die Termine dann sehr nah an die Jugendweihen 2021 rücken. Das würde für die Mitarbeiter sehr viel mehr Arbeit und auch logistischen Aufwand für unsere Mitarbeiter und auch Helfer bedeuten. Wir werden also schauen, dass es sowohl für unsere jungen Menschen als auch für alle anderen ein schöner und einmaliger Tag wird – wann auch immer das sein wird.

Für welche Orte gilt die Aufschiebung?

Das gilt für unseren gesamten Bereich, das heißt für ganz Sachsen-Anhalt und auch Teile Brandenburgs und Thüringens, wo wir ebenfalls Feierstunden ausrichten. Somit gilt es auch für Schönebeck und Staßfurt.