Eine Kundin steht mit einem Mehrweg-Einkaufsnetz in der Obst- und Gemüseabteilung. Für ältere Menschen ist das derzeit kaum möglich. In Staßfurt geht ein Einkaufsmarkt daher andere Wege. Foto: Jan Woitas/dpa

Ein Einkaufsmarkt in Staßfurt hilft einer 88-jährigen Rentnerin in der Not und liefert in Corona-Zeiten Waren nach Hause.

Staßfurt l In besonderen Situationen braucht es besondere Maßnahmen. Das dachte sich wohl auch Doreen Albrecht, Geschäftsleiterin des Real-Marktes in Staßfurt. Also setzte sie sich zusammen mit einer Mitarbeiterin in das Auto, fuhr von der Hohenerxlebener Straße in die Bernburger Straße in Staßfurt, lud dort die vielen Tüten aus und übergab diese der 88-jährigen Seniorin.

Diese hätte glücklicher nicht sein können. Nach einer Notoperation im Aschersleber Krankenhaus hatte sich die Seniorin noch nicht wieder so weit erholt, dass sie selbst einkaufen gehen konnte. Auch ihr 85-jähriger blinder und dementer Lebensgefährte konnte das nicht übernehmen. Tochter Sabine Pohl hatte da aber eine Idee. Weil auch ein Taxiunternehmen, das sonst Rentner zum Einkaufen abholt, in Corona-Zeiten den „Senioren-shuttle“ nicht anbieten kann, fragte sie bei Doreen Albrecht nach und bat um Hilfe.

Geschäftsleiterin fährt selbst vorbei

Die Geschäftsleiterin reagierte schnell und prompt. Sabine Pohl schickte die Einkaufsliste per Mail zu, noch am gleichen Tag wurden der Einkaufszettel abgearbeitet, alles zusammengesucht, eingepackt und die Seniorin zu Hause damit beglückt. Die Geschäftsleiterin selbst übernahm den Hausservice. Einen Obolus nahm Doreen Albrecht dabei nicht an, nur die Ware wurde berechnet. „Das nenne ich eine uneigennützige Hilfsaktion. Ein dickes fettes Dankeschön gebührt dem Real-Team. Es gibt sie, die Retter im Alltag mit Herz“, sagt Tochter Sabine Pohl erfreut, die selbst in Colbitz nördlich von Magdeburg wohnt und keinen freien Tag bekommen hat, um die Einkäufe für ihre Mutter zu erledigen.

„Ich dachte mir fallen die Ohren ab“, sagt die 60-Jährige. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass uns so schnell und unkompliziert geholfen wird.“ Wie das Doreen Albrecht selbst einschätzt? Sie macht da gar nicht viel Aufhebens darum. „Das war einfach nur eine gute Tat. Wenn man jeden Tag eine gute Tat macht, dann geht‘s vielen besser“, sagt sie. „Das war aber eine Ausnahme und eine einmalige Notsituation.“ Die Rentnerin sei Stammkundin bei Real in Staßfurt und auch der Geschäftsleitung bekannt. „Da macht man das doch, wenn man etwas für die Mitmenschen übrig hat“, sagt Doreen Albrecht, als wäre das alles völlig normal.

Warum sie den Einkauf sogar selbst übernommen hat? Schließlich hat Doreen Albrecht als Geschäftsleiterin auch noch viele andere Dinge zu tun? Auch hier ist die Antwort simpel, die Lösung pragmatisch. „Das war der einfachste und schnellste Weg“, sagt Albrecht.

Suche nach Lösungen

Unterdessen versucht Albrecht für den wegen der Corona-Krise ausgefallenen „Seniorenshuttle“ einen Ausweg zu finden. „Wir sind an einer Lösung dran. Das ist aber noch nicht spruchreif“, sagt sie.