Aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona hat der Wertstoffhof in Staßfurt zu gemacht. Das gefällt nicht jedem.

Staßfurt l Der Wertstoffhof in Staßfurt, der wegen der Corona-Krise geschlossen wurde, beschäftigt die Anwohner weiter. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer nach Aschersleben, Schönebeck oder Bernburg fährt, um das Grüngut abzugeben“, sagt die Staßfurterin Heidi Glasneck, die sich bei der Redaktion gemeldet hat. „Ich verstehe nicht, dass sich Staßfurter das gefallen lassen. Die Kommune müsste Stellung beziehen. Will die nicht mal was tun?“

Der Kreiswirtschaftsbetrieb hatte den Wertstoffhof vor vier Wochen geschlossen, um in der Corona-Krise einen direkten Kundenkontakt zu vermeiden. Mitarbeiter wurden auf Standorte in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck verteilt.

„Ich kann das Grüngut nicht zu Hause lagern. Dafür habe ich keinen Platz“, sagt Heidi Glasneck. „Ich muss so oder so mähen und gerade jetzt im Frühjahr kommen da schnell sechs bis sieben Säcke zusammen durch Gras, Wurzeln oder Unkraut.“ Sie befürchtet, dass nun mehr Müll in der Natur landet.

Auch die Stadt Staßfurt ist von der Schließung des Wertstoffhofes nicht begeistert. „Wir haben in der Dienstberatung mit dem Oberbürgermeister darüber gesprochen. Wir fanden das nicht gut“, drückt es Hans-Georg Köpper, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, diplomatisch aus. „Eine Dienstleistung ist weggefallen, es sind zusätzliche Unannehmlichkeiten und weitere Wege entstanden.“ Allerdings kann die Stadt nichts tun. „Wir haben kein Mitspracherecht bei der Entscheidung“, sagt Köpper. Dass es gerade Staßfurt getroffen ist, missfällt der Verwaltung. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, so Köpper. So sei in der dritten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus die Schließung von Wertstoffhöfen nicht angewiesen.

„Wir können froh sein, dass wir die anderen Wertstoffhöfe noch haben“, sagt Ralf Felgenträger, Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes. „In Magdeburg gibt es nur noch einen Wertstoffhof, auch Halle hat viel zugemacht. Dass es im Salzlandkreis nur noch drei gibt, ist Jammern auf hohem Niveau.“ Eine Wiedereröffnung des Staßfurter Wertstoffhofes hänge mit der Corona-Krise zusammen und sei vorerst nicht möglich.