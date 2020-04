Schneidlingens Bürgermeister Martin Zimmermann im Gespräch über Auswirkungen der Corona-Krise im Ort.

Schneidlingen l Bis in den kleinsten Teil Deutschlands hat die Pandemie Auswirkungen, jeder bekommt sie zu spüren. Wie in den Orten in der Gemeinde Hecklingen damit umgegangen wird, haben wir die Ortsbürgermeister befragt - heute berichtet Martin Zimmermann aus Schneidlingen.

Was bedeuten die für Anfang Mai zugesagten Lockerungen der Corona-Regeln mit ersten Geschäftsöffnungen und der langsamen Wiederaufnahme des Schulbetriebes für Schneidlingen?

Martin Zimmermann: Die vergangenen Wochen waren für alle Bürger in Schneidlingen eine Herausforderung. Ob als Krankenpflegerin, Kindergärtnerin oder alleinerziehende Mutter – jeder Einzelne musste besondere Belastungen und Herausforderungen auf sich nehmen. Als Ortsbürgermeister bin ich deshalb sehr stolz auf Schneidlingen. Die Rückkehr zur Normalität ist darum auch sehr wichtig für unseren Ort.

Wie ist die allgemeine Situation im Ort?

Die Leute arrangieren sich gut mit der aktuellen Situation. Man kümmert sich um den Garten, telefoniert mit der Familie oder treibt Sport. Nichtsdestotrotz belastet die Kurzarbeit und die soziale Isolation viele Bürger sehr.

Bilder Martin Zimmermann. Foto: Nora Stuhr



Wie steht es um die örtlichen Unternehmen?

Hier muss man, glaube ich, unterscheiden. Bauunternehmen und das Handwerk spüren im Allgemeinen weniger von den Corona-Beschränkungen. Kleine Läden, wie unter anderem unser Frisör oder die Gaststätte „Zum Auerhahn“, verlieren jedoch mit der Zwangspause Tag für Tag wichtige Umsätze. Hier helfen hoffentlich die Zuschüsse vom Bund.

Gab es unabhängig davon schon viele Anrufe beziehungsweise Anfragen von Bürgern? Mit welchen Problemen wenden sich die Bürger an Sie?

Probleme wurden mir bisher keine gemeldet – was ich als gutes Zeichen werte. Wir haben die Initiative „Quarantäne Helden“ mit unserem Verein auf die Beine gestellt, um Älteren und Risikopatienten bei alltäglichen Dingen zu helfen. (Bürger können sich telefonisch oder per WhatsApp unter unserer Vereinsnummer melden: 01 52/5 89 51 84.) Wir haben also bereits präventiv dafür gesorgt, dass Probleme gar nicht erst entstehen können.

Welche Themen bleiben jetzt liegen?

Im Ortsteil Schneidlingen bleiben wenige Dinge liegen und unbearbeitet. Die Arbeit im Stadtrat ist jedoch mit der Corona-Krise definitiv zurückgeworfen worden. Natürlich haben wir versucht, wichtige Entscheidungen mit einem Umlaufbeschluss auf den Weg zu bringen. Trotzdem sind andere, vielleicht nicht unbedingt dringende Themen liegen geblieben.

Was muss abgesagt werden?

Es mussten zahlreiche Initiativen und Events abgesagt werden. Dazu gehören der Weiterbildungskurs „Digitale Bildung für Senioren“, das Osterfeuer und ein Frühjahrsputz im Park von Schneidlingen. Weiterhin konnte insgesamt der Vereinsbetrieb in Schneidlingen nicht wie gewohnt gelebt werden. Das ist ein großes Problem für den Ort.

Ist das Krisenmanagement der Stadt okay oder muss nach Corona über bestimmte Dinge gesprochen werden?

Als Softwareentwickler und Programmierer bin ich immer auf der Suche nach der optimalsten Lösung. Genauso sehe ich das mit der Stadtverwaltung. Ein wichtiger Schritt nach der Krise wäre sicherlich eine Diskussion rund um Erkenntnisse aus der Krise. Was lief gut? Was lief nicht so gut? Im Sinne des von Herrn Epperlein angesprochenen digitalen Rathauses würde ich mir wünschen, dass man die Krise zum Anlass nimmt, um Prozesse zu optimieren. Es wäre zum Beispiel möglich, qualifizierte Signaturen per Rundmail an alle Stadtratsmitglieder abzufragen. Damit spart man sich das Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen und wiederum Versenden. Also spart man Zeit, Geld und Ressourcen wie Papier.

Wie wird jetzt zu runden Geburtstagen und ähnlichen Anlässen gratuliert?

In den meisten Fällen telefonisch. Nach der Krise werde ich aber versuchen, alle Glückwünsche, wie gewohnt persönlich, nachzuholen.

Wie gehen Sie privat mit der Krise um?

Meine Lebensgefährtin arbeitet unverzichtbar in der örtlichen Arztpraxis. Somit bin ich der Elternteil, der mit dem Kind zu Hause ist. Ich nutze diese Phase, um mehr Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Bei dem schönen Wetter können wir mit dem Hund im Garten spielen und in unserem neuen Gewächshaus gemeinsam Obst und Gemüse anpflanzen. Wir versuchen täglich aus der Not eine Tugend zu machen.