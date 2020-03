Wie der Salzlandkreis mit der Ausbreitung des Corona-Virus ab sofort umgeht, gaben Landrat und die Oberbürgermeister am Samstag bekannt.

Bernburg l Gemeinsam mit den Oberbürgermeistern im Salzlandkreis erklärte Landrat Markus Bauer (SPD) am Samstagmittag: „Jetzt ist es wichtig, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten, die Versorgung der Bürger und den Betrieb wichtiger Unternehmen sicherzustellen. Wir als Verwaltung müssen dafür Sorge tragen, dass Ruhe bewahrt wird.“

Hauptziel sei es jetzt, gesellschaftlich unverzichtbare Bereiche wie Kliniken, Energie, Wasser, Rettungswesen und Feuerwehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, das dortige Personal muss vor Ansteckungen geschützt und mit den menschlichen Ressourcen so schonend wie möglich umgegangen werden.

Notbetreuung in Kitas und Schulen

Ab Montag laufen alle Kitas und Schulen im Salzlandkreis nur mit Notbetreuung. Die Schulpflicht ist außer Kraft gesetzt. Landrat Bauer bittet alle Eltern, zu prüfen, inwiefern sie die Kinderbetreuung ab 16. März zuhause absichern können. „Ich appelliere an die moralische Pflicht der Eltern.“ Nur wer keine Möglichkeit habe, seine Kinder selbst oder im Familien- oder Bekanntenkreis betreuen zu lassen, könne seine Kinder in die Kita bringen. „Wer die Notwendigkeit hat, soll seine Kinder betreuen lassen können“, so Bauer. Die Möglichkeit werde auch Alleinerziehenden eingeräumt. In den Kitas wird eine Notversorgung in Kleinstgruppen abgesichert. Schulpflichtige Kinder können in den Schulen im Notfall betreut werden. Markus Bauer betont: „Priorität hat zunächst die Kinderbetreuung in Kitas und Schulen von Eltern, die in einem gesellschaftlich unverzichtbaren Bereich arbeiten.“ Danach richten sich auch die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte und Gemeinden. Heute soll es weitere Absprachen mit allen Schulleitern geben.

Zwei neue Testzentren für Corona in Roschwitz bei Bernburg und in Schönebeck sollen „verhindern, dass Arztpraxen und Kliniken überstrapaziert werden“, so Bauer. Die Kliniken im Salzlandkreis seien auf Corona-Fälle vorbereitet.

Sieben Infizierte

Am Samstag lag die Zahl der Infizierten im Salzlandkreis bei sieben. Der letzte Fall, ein Mann, habe sich vorbildlich verhalten und alle Kontakte nach seiner Rückkehr aus Österreich vermieden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Schüler und Betreuer vom Gymnasium „Stephaneum“ in Aschersleben, die am Freitagabend getestet wurden, sind allesamt nicht infiziert.

Landrat Bauer mahnt zur Besonnenheit. „Es gibt kein Ranking, wer in unserem System wichtig ist und wer nicht.“ Er bittet darum, die Situation nicht zu dramatisieren, auch wenn sie ernst sei. Man stehe jetzt vor einer Herausforderung, die weitgehend unbekannt sei: „Wir wissen nicht, was uns jetzt ereilt“. Die aktuelle Stresssituation anderer solle nicht ausgenutzt werden.