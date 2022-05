Corona: Richtiges Zeichen gegen die Wutrede auf der Demo in Staßfurt

Thomas Alt wurde vom Salzlandkreis angezeigt. Der Organisator der Anti-Corona-Demonstrationen hatte bei einer Rede in Staßfurt Politiker unflätig beleidigt. Ein Kommentar.

Jeden Dienstag wird in Staßfurt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Die Meinungsfreiheit in unserem Land ist kein Bällebad, in dem jeder so sehr darin toben kann, wie er Lust hat. Die Aussagen von Thomas Alt sind menschenverachtend, verfassungsfeindlich und aufhetzerisch. Sie schüren Wut, Hass und eine Spaltung der Gesellschaft.