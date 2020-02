Der Corona-Virus: Schon begründeter Verdacht und mögliche Infektion sind meldepflichtig

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ausbruchs der neuen Lungenkrankheit in China eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Damit sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen. Noch sei die Zahl der Infektionen außerhalb Chinas relativ gering, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend. Aber man wisse nicht, welchen Schaden das Virus in einem Land mit einem schwachen Gesundheitssystem anrichten würde.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus 2019-nCoV hat mittlerweile die weltweiten Fälle bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen. Mit 317 neuen Erkrankungen, die die Behörden der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina berichteten, kletterte die Gesamtzahl weltweit auf mehr als 8100. An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (SARS) waren 2002/2003 nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation 8096 Menschen erkrankt und 774 gestorben. Durch das neue Virus, das mit dem Sars-Erreger verwandt ist, sind bisher 170 Menschen ums Leben gekommen.

Mit der ersten Erkrankung in Tibet sind nun in allen Regionen und Provinzen Chinas Infektionen nachgewiesen. Der Anstieg ist rasant. Vor zwei Wochen waren erst 40 Fälle gezählt worden. Der Höhepunkt der Epidemie wird frühestens in einer Woche erwartet. Außerhalb der Volksrepublik sind in rund 20 Ländern mehr als 100 Infektionen gezählt worden. In Deutschland gibt es bislang sechs bestätigte Fälle, darunter ein Kind, alle in Bayern. Die Patienten sind nach Angaben von Donnerstag ohne Symptome.

Die Bundesrepublik plant eine Rückholaktion für deutsche Staatsbürger aus der besonders schwer betroffenen Millionenstadt Wuhan. Der Flug war zunächst für heute geplant.

Der Corona-Virus ist dem SARS-Virus ähnlich, insofern kann auf Vorerfahrungen zurückgegriffen werden. Richtlinien des Robert-Koch-Instituts liegen vor.

• Der Vorteil: eine gezielte Diagnostik ist möglich, dazu werden Abstriche genommen und ins Labor geschickt (später ist eine Blutentnahme ratsam). Abstriche werden beim ambulanten Arzt oder im Krankenhaus vorgenommen.

• Die Inkubationszeit beträgt etwa sieben Tage. Von Mensch zu Mensch erfolgt die Übertragung nur direkt über die Luftwege.

• Die Symptome sind schweres Krankheitsgefühl, Fieber und Beschwerden an den oberen Atemwegen.

• Für Reiserückkehrer aus China beziehungsweise bei Kontakt zu diesen ist Aufmerksamkeit angebracht.

• Bereits der begründete Verdacht und später die etwaige Infektion sind meldepflichtig beim Gesundheitsamt.

• Das Amt ermittelt dann Ansteckungswege, Kontaktpersonen und koordiniert das weitere Prozedere. (am/dpa)