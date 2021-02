Nach Symptomen geht eine Staßfurterin zum Arzt. Dort muss sie ohne medizinische Begleitung einen Corona-Test bei sich durchführen.

Staßfurt l Franziska Güzel aus Staßfurt hatte Schmerzen in der Brust. Dazu Husten, möglicherweise von einer Bronchitis. Die 34-Jährige wollte nicht länger warten. Sie ging an diesem späten Nachmittag zum Notfallarzt, weil ihre eigentliche Ärztin in dieser Zeit die Praxis geschlossen hatte. Dort holte sie sich einen Notfallschein, mit dem sie am nächsten morgen zu einer Hausärztin ging.

Dort wurde sie untersucht. Und zur Sicherheit sollte auch ein Corona-Test gemacht werden. So weit relativ normal. „Als ich dann dort war, sagte man mir, dass ich den Test selbst durchführen soll“, berichtet Franziska Güzel. Sie wurde in ein Zimmer geführt, wo sie allein und ohne medizinische Aufsicht einen PCR-Test durchgeführt hat, also einen Abstrich an Mund und Nase. „Die Probe musste ich dann auf dem Tisch liegenlassen.“ Vor Ort wurde sie überrumpelt. Als sie die Praxis aber verlassen und mit einem Freund darüber gesprochen hatte, kam sie spätestens da ins Grübeln. Geht das überhaupt? Darf und sollte ein Patient an sich selbst den Test durchführen? Braucht es nicht zwingend medizinische Begleitung?

Franziska Güzel jedenfalls meint: Das geht nicht. „Ich habe mich nicht getraut, das vor Ort anzusprechen. Aber ich habe Kontakt zur Krankenkasse und zur Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) aufgenommen. Ich finde das unverantwortlich. Ich denke da vor allem an ältere Menschen, die das nicht hinbekommen. Da kriege ich Angst.“

Krankenkasse und KVSA wären laut ihren Angaben empört gewesen. Von der KVSA bekam sie ein Schreiben zugeschickt, das sie sofort ausfüllte und wegschickte. Hier schilderte sie den Fall. Später wird wohl auch die Ärztin um Stellungnahme gebeten.

Verschiedene Optionen

Gibt es eine gesetzliche Regelung, wer den Test durchführen soll? Oder ist das eine rein moralische Verantwortung? Bernd Franke, Sprecher der KVSA, teilt dazu mit: „Es gibt verschiedene Corona-Testmöglichkeiten, wie PCR-Tests und POC-Testungen. Teilweise können die Proben auch durch Gurgeln entnommen werden. Hier gibt es also verschiedene Optionen. Zum Teil sind auch ganze Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Lehrkräfte an Schulen, verpflichtet worden, Selbsttestungen durchzuführen. Ein Selbsttest ist also nicht ausgeschlossen, auch nicht in einer Arztpraxis, wobei es eher üblich sein dürfte, dass die Testung durch einen Praxismitarbeiter durchgeführt wird.“

Demnach ist es aber nicht verboten, dass Patienten den Test an sich selbst durchführen müssen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfielt zudem, dass Schnelltests generell von medizinischem Personal durchgeführt werden. „Alle zurzeit auf dem Markt befindlichen Antigen-Schnelltests müssen von eingewiesenen Personen angewendet werden, die die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen müssen dabei berücksichtigt werden“, heißt es auf der Homepage des RKIs.

Bei Pflegebedürftigen empfiehlt die Fachzeitschrift „Hausarzt digital“: „Abstrich nach Anleitung durch die Pflegekraft unter Video-/Telefonunterweisung durch den Arzt.“ Auch hier: Patienten sollten den Test nicht an sich selbst durchführen. Aber die nicht ausgebildete Pflegekraft kann also einen Test durchführen. Auch an sich selbst.

Leitlinien des RKI

Wie handhaben das die Hausärzte? Dr. Ute Herbert, Hausärztin in Löderburg, berichtet: „Ich stelle mir da die Frage, ob das Stäbchen wirklich tief genug drin war.“ In ihrer Praxis testen nur die Schwestern und die Ärztin. „Wir haben dafür die Zeit und nehmen sie uns auch.“ Getestet wird in der Praxis in Löderburg bei Symptomen wie Luftnot und Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns. „Bei Erkältungssymptomen hingegen nicht.“

So ist es auch klar in den Leitlinien des RKI geregelt. „Ein PCR-Test sollte zum Beispiel durchgeführt werden, wenn die Patientin oder der Patient unter schweren respiratorischen Symptomen wie einer Bronchitis oder einer Lungenentzündung, Atemnot oder Fieber leidet“, heißt es auf der Homepage. Auch die Störung des Geruchs- und Geschmackssinn oder der Kontakt zu Infizierten werden genannt. Übrigens ist auch klar geregelt, wer der Kostenträger ist. In der Regel ist das die Krankenkasse. Auch die Test-Art wird empfohlen.

Das Testen hat bei Dr. Ute Herbert in der Praxis nachgelassen. „Im Frühjahr 2020 haben wir teilweise zehn Tests am Tag gehabt, jetzt sind es vielleicht im Monat zehn.“ Immer ist das Personal aber gefragt. Auch in anderen Staßfurter Praxen führen die Mitarbeiter selbst die Testungen durch. Auch mit fachgerechter Bekleidung. Dass Patienten in anderen Praxen sich selbst testen müssen, versteht man hier nicht. Auch aus der Praxis von Elke Seidenberg in Hecklingen heißt es, dass nur das medizinische Personal die Patienten testet. Franziska Güzel berichtet aber auch von anderen Praxen, in denen Patienten sich selbst auf Corona testen lassen müssen.

Tobias Ortmann ist derzeit Assistenzarzt beim Hausarzt Dr. Andreas Heller in Güsten. „Wir würden es nicht so machen wie im beschriebenen Fall“, sagt er. „Da es aber Schnelltests demnächst auch in der Apotheke geben wird mit Anleitung, ist das vermutlich zulässig gewesen, wenn der Patientin genau erklärt wird, was sie zu tun hat.“ Tenor also: Es ist zulässig, aber nicht unbedingt empfehlenswert. Aber auch in den Corona-Testzentren gab es ja vor allem zu Beginn der Pandemie sogenannte „Drive-ins“. Dort fuhren die Patienten selbst mit dem Auto heran und führten an sich selbst im Auto den Test durch. Immer unter fachmedizinischer Anleitung.

Weniger Tests

Auch Tobias Ortmann berichtet aus Güsten, dass das Testen weniger geworden ist. „Seit einigen Wochen hat es nachgelassen. Zwischenzeitlich waren es zwischen 15 und 20 Tests am Tag, jetzt haben wir manche Tage gar keine Tests.“ Auch Ortmann sagt, dass es im Ermessen des Arztes liegt, wann getestet wird. „Bei einer Erkältung mit Schnupfen ohne Fieber testen wir nicht. Das RKI passt da auch immer wieder an.“ Ärzte müssen sich also in diesen Corona-Zeiten auch permanent informieren und schlau machen. Täglich oder wöchentlich kann sich die Herangehensweise an das Virus ändern.

Für Franziska Güzel hatte die Geschichte zumindest ein positives Ende: Ihr Test ist negativ ausgefallen. Aber die Hausärztin in Staßfurt wird sie nicht mehr besuchen. „Die Ärztin ist ganz nett und nimmt sich viel Zeit, aber die Schwestern sind furchtbar. Die sind unfreundlich und streiten sich ständig. Da wird man ziemlich abgefertigt. Ich werde mir eine neue Ärztin suchen.“