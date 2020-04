Seit zwei Wochen werden im Salzlandkreis Rachenabstriche im Akkord genommen. Die Ärzte richten sich auf eine längere Zeit mit Corona ein.

Schönebeck/Bernburg/Egeln/Aschersleben l Der Ansturm an den ersten Tagen war für das kleinste Testzentrum im Salzlandkreis riesig. In Egeln fuhren bis zu 50 Personen pro Tag am Zelt vor, das das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Egeln eingerichtet hatte. Darunter waren Menschen, die sich nur informieren wollten, Schaulustige und Personen, die nicht für einen Test in Frage kamen.

Mit Aufkommen der Corona-Krise wollten plötzlich etliche Menschen einen Covid-19-Test in der praxisähnlichen Einrichtung mit einer angestellten Ärztin. Vor allem das Gesundheitsamt des Bördekreises hatte seinen Anrufern geraten, sich dort testen zu lassen. „Man hat uns die Menschen im Prinzip vor die Tür gestellt. Aus der Not heraus konnten wir gar nicht anders, als mit einem Testzentrum darauf zu reagieren“, heißt es aus dem MVZ.

Besucher liefern sich Debatten mit Personal

„Es ist eine schwierige Situation“, heißt es weiter aus Egeln. Einige Besucher seien falsch informiert gewesen – darüber, dass ein Test nicht ohne Grund durchgeführt wird: „Respiratorische Symptome und Kontakt mit Infizierten sind die Voraussetzung. Wenn man das nicht immer wieder deutlich macht, steigen uns die Leute aufs Dach.“ Bei einigen wenigen Debatten mit Besuchern über die Notwendigkeit des Tests befürchteten die Frauen vor Ort eine Eskalation.

Mittlerweile habe sich die Lage in Egeln zum Glück beruhigt und pegele sich auf 30 bis 50 Tests pro Woche ein. Während Egeln vor allem Patienten aus dem Bördekreis, der Egelner Mulde und Bernburg hat, zog das Testzentrum in Schönebeck durch Berichte des MDR und Spiegel sogar Corona-Ausflügler an.

„Es kamen Leute aus Magdeburg, Schönebeck, Calbe, aber auch Berlin oder Dresden“, erzählt Dr. Robin John. Der Allgemeinmediziner nimmt die Sache gelassen: „Weggeschickt haben wir diese Menschen nicht, immerhin sind sie extra für den Test so weit gefahren.“ Die Kapazitätsgrenze von 80 Besuchern in den täglich drei Stunden Besuchszeit des „Drive In“ sei nie erreicht worden.

Auch Dr. John berichtet von „hitzigen Diskussionen über die Notwendigkeit des Tests“ mit manchen Besuchern. Der Großteil verhalte sich aber „gesittet“.

Berliner reisen zum Test nach Schönebeck

„Weil wir weniger Patienten als sonst in unserer Gemeinschaftspraxis haben, kann ich es mir erlauben, in den Sprechstunden zu fehlen und im Testzentrum zu arbeiten“, so Dr. John. Der Arzt, den von einer studentischen Hilfskraft und Angestellten des „Hausärzteteams Schönebeck“ unterstützt wird, hatte sich bei einem „Kumpel“ ein Wohnmobil geliehen und es mit einer Genehmigung als „Drive In“ auf einen Parkplatz in Schönebeck gestellt.

Was er zum „Typus“ der Besucher sagen kann: „Die Sorge um die eigene Gesundheit der Städter ist auch bei diesem Thema größer als bei den Dörflern. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass die Patienten auf dem Land die Sache nicht ernst genug nehmen, auch in unsere Praxis in Groß Rosenburg kommen aktuell weniger Patienten.“

Um die Testmöglichkeiten für die Patienten von der Tageszeit her besser zu verteilen, hat das Schönebecker Hausärzteteam im Breiteweg 4 seit letzter Woche zusätzlich eine Fieberambulanz eine Etage über der Gemeinschaftspraxis eingerichtet. Dort werden vormittags Abstriche auf Covid-19 gemacht, während der Drive In nachmittags öffnet.

„Seit wir die Fieberambulanz eröffnet haben, verteilt sich das Aufkommen zwischen Praxis und Drive In“, sagt Dr. John. Die Fieberambulanz ist von der Praxis räumlich getrennt, die Besucher bekommen Mundschutz, während sie warten.

Das Testzentrum Schönebeck stellt sich auf einen Anstieg der Corona-Infektionen in der Region ein, wie Dr. John erklärt: „Die Entwicklung verläuft phasenförmig. Wenn die kontakteindämmenden Maßnahmen aufgehoben werden, wird die Kurve wieder steigen und wir werden mehr Fälle haben. Wir planen jetzt langfristig und überlegen, wie wir den Drive In in ein Gebäude bekommen.

Corona wird uns noch lange beschäftigen

Die Suche nach einem festen Anlaufpunkt war auch der Grund, warum man in Aschersleben erst am vergangenen Mittwoch ein neues Fieberzentrum eröffnet hat. Wie alle Zentren beruht auch dieses auf der freiwilligen Eigeninitiative einzelner. In Aschersleben hat der Internist Norbert Jahn gemeinsam mit der Stadt einen festen Standort gesucht und gefunden. Er sagt: „Wir sind zufrieden mit den ersten Tagen und haben schon 50 Personen getestet.“

„Wir brauchten einen gewissen Vorlauf, weil wir eben kein Provisorium schaffen wollten. Denn der Bedarf wird noch steigen“, erklärt der Facharzt für Innere Medizin, der eine Praxis in Aschersleben hat. Mit dem neuen Fieberzentrum will er vor allem den Bereich Aschersleben mit einem Umkreis von zirka 20 Kilometern absichern. „Das betrifft auch die Staßfurter, wo es kein Testzentrum gibt“, sagt er. Auch für Güsten, Seeland, Hoym und Winningen wäre dann Aschersleben die erste Adresse.

Das Testzentrum in Bernburg wiederum ist das größte im Salzlandkreis und direkt an das Gesundheitsamt sowie das Labor des Ameos-Krankenhauses angebunden. Der Ablauf ist mit etlichen Ordnern und Helfern, die Landkreisverwaltung, Klinik und Freiwilligendienste stellen, durchorganisiert. Bis zu 60 Personen pro Stunde können getestet werden.

„Unser Testzentrum soll nicht nur die Arztpraxen der Region entlasten, sondern auch die kleineren Testzentren, die weniger Kapazitäten haben“, sagt der Leiter Dr. Wolfram Woltersdorf aus Bernburg. Patienten aus dem ganzen Salzlandkreis können sich testen lassen. Die Kriterien für einen Abstrich sind im Vergleich zu anderen Testzentren gelockert.

Infos zu den Testzentren: www.salzlandkreis.de/verwaltung/fachdienste-plattform/34-gesundheit/corona-virus/