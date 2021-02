Das Impfzentrum in Staßfurt ist weiter einsatzbereit. Nicht wahrgenommene Termine werden nachgeholt.

Staßfurt l Das Winterwetter sorgt auch bei den Corona-Impfungen im Salzlandkreis für Verzögerungen. „Am Wochenende wurden keine Corona-Schutzimpfungen im Salzlandkreis durchgeführt. Auch am Montag waren aufgrund der Verkehrssituation im Kreisgebiet die mobilen Teams nicht im Einsatz“, teilt der Salzlandkreis mit.

Trotz der Schneemassen blieb das Impfzentrum in Staßfurt einsatzbereit. „Wer dort aber seinen Termin nicht wahrnehmen konnte, soll zeitnah einen neuen Termin vereinbaren über die zentrale Hotline 116 117. Das Impfzentrum möchte ausgefallene Termine möglichst in dieser Woche nachholen“, heißt es.

124 Bürger wurden am Montag im Impfzentrum geimpft. Darunter waren 120 Zweitimpfungen. „Es waren 163 Impfungen an diesem Tag im Impfzentrum vorgesehen“, heißt es vom Kreis. 39 vorgesehene Impfungen konnten nicht durchgeführt werden. „Die Termine, die wegen der Witterung nicht wahrgenommen werden konnten, wurden auf kommende Tage verteilt. Da der Impfstoff (Biontech/Pfizer) bei Kühlschranktemperaturen noch mindestens fünf Tage haltbar ist, verfällt er also nicht tagaktuell nach dem Auftauen, kann also an den Folgetagen verbraucht werden, was in der Praxis dazu führt, dass durch diesen Übertrag weniger Impfstoff aufgetaut werden muss“, heißt es.

Am Montag blieb eine Impfdosis übrig. Diese wurde an eine Krankenschwester im Dialyse-Bereich im Staßfurter Ameos-Krankenhaus verimpft. „Diese kurzfristige Impfung ist unter anderem möglich, weil sich das Impfzentrum in unmittelbarer Nähe des Klinikums befindet und der Bedarf an Impfungen in beiden Einrichtungen Stand heute noch nicht gedeckt ist.“

Mobile Teams nicht unterwegs

Impfungen durch mobile Teams in Altenpflegeheimen gab es am Montag nicht. Die Termine wurden aufgrund der Witterungsverhältnisse abgesagt. Auch hier gilt: Impfstoff musste nicht verworfen werden. Für den gestrigen Dienstag galt: „Planmäßig werden die mobilen Impfteams ihre Arbeit in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen aufnehmen.“

Bereits im Dezember hatte der Salzlandkreis mit Partnern die Strategie für ein Drei-Säulen-Modell zur Impfkampagne entworfen. „Dabei haben wir uns auch nicht von Einflüssen aus anderen Landkreisen/kreisfreien Städten beziehungsweise Vorschlägen, wie es andere vermeintlich besser machen, irritieren lassen“, sagt Landrat Markus Bauer. „Wenn wir anderen Ideen nachgerannt wären, müssten wir uns heute auch mit den gleichen Problemen auseinandersetzen.“