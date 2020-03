In der Güstener Grundschule herrschte am Montag nochmal Hochbetrieb. Eltern holten Aufgaben für ihre Kinder ab.

Güsten l Ein einziges Kind wurde gestern in der Grundschule Güsten betreut. 120 lernen in „Friedenszeiten“ hier in der ehemaligen „Spatzen“-Kita als Provisorium. Auf den Fluren der Schule herrschte dennoch nochmal Hochbetrieb am Vormittag, nachdem das Lehrerkollegium über Notfall-Maßnahmen bis zu den Osterferien beraten hatte.

„Wir haben zwar auf unserer Homepage die Eltern informiert über die Schulschließung und die aktuelle Entwicklung, auch den Schulelternrat. Aber die Eltern suchen dennoch das Gespräch“, erklärte Schulleiterin Angela Krenckel-Herrmann, „Sie wollen informiert werden und sie nehmen die Aufgaben für ihre Kinder mit.“ Die Grundschule in Güsten ist noch recht spärlich ausgerüstet, was das Versenden von Hausaufgaben übers Internet möglich machen würde. Vieles muss noch mit Hilfe von Papier laufen.

Auch die Güstener Schulleiterin war am Freitagnachmittag überrascht worden vom Erlass des Gesundheits- und Sozialministeriums Sachsen-Anhalt über die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen. Das hieß für sie, sich Gedanken zu machen übers Wochenende und einen Elternbrief zu verfassen.

Bilder So ein Bild wie mit Erzieherin Olivia Bohn und den beiden Jungs wird immer seltener dieser Tage. Von 82 Kindern war am Montag noch ein Dutzend zur Notbetreuung in der ...



Dass die allgemeinen Informationen den Eltern nicht genügten, erfuhren Angela Krenckel-Herrmann und ihre Kolleginnen am Montag. Sie wurden förmlich überrannt. „Die Eltern sind sehr interessiert, wollen informiert werden“, wie die Schulleiterin erlebte. Aufgaben wurden verteilt. Hier und da noch schnell Terminabsagen mitgeteilt.

Wandertage fallen aus. Die Jüngsten wollten eigentlich jetzt zum Wandertag ins Spielehaus nach Könnern fahren... Das Osterprojekt als eine Art Tag der offenen Tür fällt aus. Die Abschlussfahrt der 4. Klasse nach Thale fällt ins Wasser... „... und wird wohl auch nicht nachgeholt werden können“, stellt die Schulleiterin traurig fest. Bis 31. Mai sind solche Fahrten im Allgemeinen untersagt – nach gegenwärtigem Stand. Und dann sind bald die Sommerferien.

Auch eine geplante Weiterbildung in zwei Wochen für das Fachkollegium Deutsch mit einem Verlag ist gestrichen.

Heute Vormittag gibt die Schule nocheinmal die Möglichkeit, sich zu informieren und Aufgaben entgegen zu nehmen. Ab morgen ist die Schulleitung nur noch telefonisch erreichbar in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Und natürlich eine Notbetreuung eingerichtet. Angela Krenckel-Herrmann macht darauf aufmerksam, dass dafür zwingend eine Bescheinigung des Arbeitgebers nötig ist. Die Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen nur Eltern, die in medizischen Berufen arbeiten, in der Berufsfeuerwehr, bei Polizei, Justiz, Versorgungswirtschaft wie Stadtwerke, Energie, Wasserverbänden.

Sehr viel ruhiger dürfte es nun auch in den Kindertagesstätten werden. In der Kita „Pünktchens Stromerland“ in Osmarsleben waren gestern die Räume überwiegend verwaist. Vereinzelt spielten die Knirpse, hatten ganz viel Platz, konnten mehr Aufmerksamkeit der Erzieher genießen. Zwölf von 82 Jungen und Mädchen hatten noch nicht gleich die Möglichkeit, zu Hause oder bei Verwandten unterzukommen. „Das wird sich ab Mittwoch spätestens nochmal verringern“, erklärt Nadine Mingo. Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung sitzt unterdessen mit ihren Kolleginnen zusammen und berät, wo diese in der nächsten Zeit außerhalb der Einrichtung ihren Dienst tun werden. Der Kids e.V. hat einige Wohngruppen und Kinderheime unter seiner Obhut. Dort werden die „Stromerländer“ unterstützend eingesetzt.