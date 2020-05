65 Corona-Fälle gibt es im Salzlandkreis, davon sind 60 Erkrankungen nicht mehr aktiv, also genesen. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Corona-Virus im Salzlandkreis: Eine Geburtstagsfeier als Auslöser für viele Infektionen und die Entwicklung von Antikörpertests.

Franziska Richter arbeitet seit 2013 bei der Lokalredaktion der Volksstimme in Staßfurt. Ihr Volontariat hat sie nach einem Studium auch bei Volksstimme absolviert. franziska.richter@volksstimme.de ›

Staßfurt/Schönebeck l Wie die Arbeit von Ermittlern kann man sich in etwa die Nachverfolgung des Corona-Virus beim Gesundheitsamt im Salzlandkreis vorstellen. Es heißt sogar, dass ähnlich wie bei der Kriminalpolizei Personenverbindungen als Skizzen an den Bürowänden hängen – aber darüber kann man aus der Ferne nur mutmaßen.

Das Gesundheitsamt hat seit Mitte März die Aufgabe, die Kontakte der positiv Getesteten zu recherchieren und eventuelle Ansteckungen abzuklären. Dabei hat sich für den Salzlandkreis eine „hieße Spur“ ergeben.

Aus Kontaktverfolgung ergibt sich Cluster

„Bei dieser Arbeit trat bisher tatsächlich ein Cluster zutage, wo sich bereits Mitte März bei einer privaten Feier mit vielen Gästen das Virus vielfach verbreiten konnte“, so Salzlandkreis-Sprecherin Marianne Bothe. Es handelte sich um eine Geburtstagsfeier in Schönebeck. Wie das Virus dorthin kam, ist unbekannt.

Die Party zog seit Mitte März eine Vielzahl von Corona-Erkrankungen nach sich. „Aber längst nicht alle Infizierten im Salzlandkreis sind über diese eine Kette verbunden“, so die Sprecherin. Weitere Positiv-Patienten hatten sich durch Reisen, wie etwa das Ehepaar aus Glinde in Südtirol, angesteckt.

Solche „Cluster“ wie von der Geburtstagsparty in Schönebeck stellen die Kontakte der Infizierten, deren Kontakte und so weiter bildlich wie eine Traube dar. Das Gesundheitsamt, das nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und des Robert-Koch-Instituts arbeitet, verfolgt nach Meldungen über positive Testergebnisse diese Infektionsketten durch „intensive Recherchen und Ermittlungen“. Mit wem hatten die Infizierten also Kontakt?

Kontaktpersonen müssen in Quarantäne

„Die ermittelten Kontaktpersonen werden aufgeklärt und belehrt, gegebenenfalls auf das Virus getestet und grundsätzlich 14 Tage unter Quarantäne gestellt“, so Sprecherin Bothe. „Während dieser Zeit bleibt das Gesundheitsamt mit diesen Kontaktpersonen in Kontakt und verfolgt den Verlauf. Das stellt einen großen Schwerpunkt der täglichen Arbeit im Gesundheitsamt dar.“ Alle Erkrankten stehen außerdem grundsätzlich bis zwei Tage nach Abklingen der klinischen Symptome unter Quarantäne. 260 Personen im Landkreis mussten sich bis heute isolieren.

Dass es nur 64 Corona-Fälle im Salzlandkreis gibt und davon schon 60 wieder gesund sind, führt die Landkreisverwaltung auf „Information, Aufklärung und professionellen Umgang mit der pandemischen Situation“ zurück.

Zugleich wirken Corona-Patienten aus dem Salzlandkreis an der Entwicklung von Antikörpertests mit. Das Gesundheitsamt und das Labor am Ameos-Klinikum Bernburg, wo bisher knapp 4000 Abstriche aus den Testzentren Bernburg, Haldensleben, Schönebeck und Halberstadt ausgewertet wurden, arbeiten an der bundesweiten Forschung mit.

Patienten geben freiwillig Blutproben ab

Wie die Entwicklung der Antikörpertests funktioniert, erklärt Dr. Mark Wasner, technischer Leiter Mikrobiologie und Molekulare Diagnostik am Ameos-Labor Bernburg: „Wir haben die Blutproben, zu denen sich viele der positiven Patienten bereit erklärt hatten, eingefroren und einem Berliner Unternehmen, das mit einer Forschungseinrichtung zusammenarbeitet, zur Verfügung gestellt.“ Dort wurde in den Blutproben zunächst nach den Proteinen des Virus gesucht, gegen die genesene Patienten Antikörper gebildet hatten. Frühere Tests waren nicht eindeutig genug und hatten hohe Fehlerquoten.

Bei den Antigen-Tests soll eine Reaktion zwischen Antikörpern im Blut und den Virus-Bestandteilen beweisen, dass ein Patient positiv war. Dabei bleiben die Antikörper an den Virus-Proteinen „kleben“: „Die Frage war also zunächst, gegen welche Proteine das Patientenserum binden“, so Dr. Wasner.

Heute ist diese Frage beantwortet, auch mithilfe des Salzlandkreises. „Wir kennen nun die Proteine des Virus, auf die wir Antikörper bilden, und produzieren sie im Labor nach, sodass man diese erst an genesenen Patienten und dann eventuell im größeren Stil testen kann“, sagt Dr. Wasner.

Die Ergebnisse aus Berlin vergleicht das Bernburger Labor dann auch mit Antikörpertests anderer Hersteller und versucht weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Zugelassen ist der Test aus Berlin bereits für den professionellen Gebrauch.

Mobile Teams zum Testen unterwegs

Da Sachsen-Anhalt aufgrund der ländlichen Struktur kaum befallen ist, hat sich auch die Lage im Bernburger Labor „beruhigt“, so Dr. Wasner. Die Experten sind mittlerweile mit mobilen Teams in Altenheimen in Harz und Börde unterwegs und testen dort pauschal alle Bewohner durch.

„Auch das hat sicher schon Leben gerettet“, so Dr. Wasner. Im Salzlandkreis wurden noch keine Pflegeheime getestet, das ist in Zukunft aber möglich.