Wie ist die Verwaltung in Hecklingen angesichts der Corona-Krise für die Bürger da?

Hecklingen l In der Stadt Hecklingen gibt es weitere neue Regelungen aufgrund des Corona-Virus. Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) sagte, dass die Öffnungszeiten der Verwaltung nicht mehr wie bisher aufrecht erhalten bleiben können. Das gilt seit Montag. Die Zeiten gebe es in der Form wie bisher im Moment nicht mehr. Natürlich seien die Mitarbeiter der Verwaltung aber als Ansprechpartner da. Man bitte um Verständnis, wenn nicht zwingend nötig, einen Termin vor Ort wahrzunehmen. In dringenden Fällen sei im Vorfeld eine telefonische Terminvereinbarung nötig. „Prävention ist im Moment wichtig. Das gleiche trifft auch für den Stadtbetrieb zu“, erklärte der Bürgermeister.

Er besuchte am Montag alle Kindertagesstätten und Schulen in der Stadt, um sich zu informieren, wie der Notbetrieb angelaufen ist. „Die Notbetreuung wird in Anspruch genommen, aber nur in sehr geringem Maße. „Die Menschen waren sehr vernünftig und mir war es wichtig, in jede Einrichtung zu gehen, um mir vor Ort ein Bild zu machen“, sagte Epperlein.

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Bördeland Stefan Labudde nahm am Montag an einer Beratung der Landkreisverwaltung teil. Alle Kita-Betreiber und Vertreter von Schulen seien eingeladen gewesen. Für die Kindertagesstätten der Lebenshilfe in Schneidlingen, Hecklingen und Cochstedt konnte der Chef der Einrichtungen sagen, dass die Umsetzung der Vorgaben vom Land wie vorgewiesen umgesetzt wurden. Das sei vom Kreis ja auch so kommuniziert worden.

„Wir hatten am Montag alle Einrichtungen geöffnet und eine Notbetreuung angeboten. Das werden wir auch in den nächsten Tagen so handhaben.“

In manchen Einrichtungen hätten die Eltern auch schon Bescheinigungen abgegeben, dass sie ein Anrecht auf Notbetreuung hätten, sodass sie selbst entscheiden können. „Das heißt nicht, wer den Zettel bringt, muss sein Kind jeden Tag bringen. Jeder sollte versuchen, die Betreuung auch wirklich nur im Notfall zu nutzen“, sagte der Firmenchef. In den Einrichtungen der Lebenshilfe sprach er auch nur „von einer Hand voll“ Kinder. Es seien keine größeren Kinderzahlen gemeldet.

Er erklärte weiter, dass die Träger und Schulen dem Kreis auch jeden Morgen melden, wie viele Kinder da sind. „Bei uns werden die Kinder nicht mehr in einer Gruppe betreut, sondern separat, wegen der Ansteckungsgefahr.“ Zudem hat die Lebenshilfe in ihren Kindertagesstätten den Reinigungsturnus angepasst. Das heißt, es wird noch intensiver geputzt als bisher und kranke Kinder müssen zuhause bleiben, weil sie nicht betreut werden dürfen. „Unsere Erzieher sind alle auf Arbeit. So ist es auch angewiesen.“

Schwenk zur Polizei: Die Regionalbereichsbeamten sind überall im Dienst , auch in der Stadt Hecklingen, bestätigt der Sprecher der Polizei im Salzlandkreis Marco Kopitz auf Nachfrage der Volksstimme. Ob weiterhin Sprechtage angeboten werden, müsse man abwarten. „Der Dienstbetrieb wird aufrecht erhalten“, sagte Kopitz.