Gewerbetreibende im Handels- und Gastro-Bereich versuchen, sich auf die Corona-Situation einzustellen.

Staßfurt/Güsten l Hinweiszettel, doch nur zwei Packungen Toilettenpapier pro Kunde in den Warenkorb zu packen, bleiben ein gut gemeinter Versuch. Denn auch bei Rossmann herrscht gähnende Leere im betroffenen Regal. Nur noch wenige Zellstofftaschentücher sind zu haben. Und der freundliche Hinweis einer Kassiererin auf die Frage einer Kundin, dass täglich Ware kommt, auch Taschentücher.

Die Supermärkte sind dieser Tage sehr belebt. Aber auch die Steinstraße an diesem Dienstagvormittag. Sicher nicht nur wegen des Staßfurter Wochenmarkts. Am Abend zuvor war allgemein die Rede von einer verordneten Schließung von Geschäften, bis auf Ausnahmen im Lebensmittelsektor.

Es gibt aber auch andere. Heike Kamrad rechnet am Vormittag jede Stunde mit dem Schließzwang. „Wir richten uns aber darauf ein“, will die Buchhändlerin nicht gleich aufgeben, „Wir versuchen es mit einem Abhol- und Lieferservice. Wenn Kinder fünf Wochen zu Hause beschäftigt sein wollen, brauchen sie auch Nachschub bei Zeichenblöcken oder Malheften.“ – „Bevor sie die Tapete anmalen“, ergänzt Kamrads Angestellte Nina Machlitt. Humor ist angebracht in diesen Zeiten. Auch wenn für Heike Kamrad Kurzarbeit kein Tabu-Thema mehr ist. „Da wird jetzt wohl auch jeder kleine Geschäftsinhaber dran denken müssen.“

Bilder Heidrun und Klaus-Dieter Karpe sind am Dienstag noch auf Osterdeko-Kauf bei Floristin Nadine Schmidt in der Steinstraße unterwegs. „Ich mache mir schon...



Die Auslagen vor Rossmann in der Steinstraße sind im Normalfall immer gut bestückt. Meist auch mit Toilettenpapier. Gestern nicht mehr – Leere wie in ...



Sehr gut besucht zeigte sich der Staßfurter Wochenmarkt am Dienstag. Dem Einkauf im Freien steht nach aktuellem Stand der Dinge behördlicherseits auch...



In voller Blütenpracht stehen die Japanischen Zierkirschbäume am Staßfurter Stadtsee. In dieser Frühlings-Idylle lassen zwei Labrador-Halter ihre...



An einen Lieferservice denkt derweil auch Nadine Schmidt von „Blumen mit Sti(e)l“ gegenüber. „Wir werden das Geschäft wohl am Mittwoch schließen müssen. Es ist auch alles so ungewiss. Soll man Ware einkaufen, um sie dann vielleicht wegzuwerfen?“, so die Floristin. Anfang der Woche sei das Geschäft jedenfalls noch richtig gut gelaufen. Gerade was Oster-Deko betrifft.

Seit 16 Jahren ist Nadine Schmidt im Geschäft, aber so etwas wie jetzt habe sie noch nie erlebt. Nicht mal annähernd. Auf den Markt stellen könnte sie sich theoretisch auch. „Aber dafür haben wir gar nicht das nötige Equipement.“ Man könne nur hoffen, dass der Spuk bald wieder vorbei ist.

Das hofft auch Ronald Teßmer. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Staßfurt weiß um die Verunsicherung, auch der Geschäftsleute. „Wir bieten unseren Mitgliedern an, sich mit allen Fragen zur gegenwärtigen Situation und deren möglichen wirtschaftlichen Folgen an den Vorstand oder an die Wirtschaftsförderung der Stadt zu wenden.“

City-Manager Stefan Beyer bestätigt, dass die Wirtschaftsförderung bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehe. „Wir können nicht allen sofort helfen, aber wir haben versucht, alle Infos zu sammeln, die klein- und mittelständische Unternehmen betreffen und sie ihnen als Handlungsempfehlung an die Hand zu geben, was mögliches Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen angeht, welche Bank und Institution zuständig wäre und so weiter.“ Die Infos sind über den Link „Corona-Virus – Aktuelle Informationen“ über den Internet-Auftritt der Stadt (www.stassfurt.de) zu finden.

Von der Kurzarbeitergeld-Regelung hat inzwischen auch Gastronom Michael Schnock für zwei Muttis in seiner Belegschaft Gebrauch gemacht. Die wirtschaftliche Situation betrachtet er als äußerst besorgniserregend. Gerade mit Blick auf die jüngsten Investitionen in die neuen Ferienunterkünfte am Löderburger See.

Seine Partnerin Ines Haase wäre schon froh, wenn es etwas weniger Hysterie um das Virus gäbe. Stornierungen bis in den Sommer hinein müssten nicht sein. Man könne ohnehin bis 30 Tage vor Antritt entscheiden. Michael Schnock hofft, dass die Landesregierung ihre Versprechungen wahr macht, den Tourismus zu fördern. Ihm bleibt zudem nichts anderes übrig als zu hoffen, „dass die ganzen Einschränkungen pünktlich zu Saisonbeginn gelockert werden können“. Da es in Sachsen-Anhalt nun doch keine begrenzten Öffnungszeite für Gaststätten gibt, bleibt es diesbezüglich auch im von ihm betriebenen Theater-Café in Staßfurt wie gewohnt.

Unterdessen geht es mit Schließungen und Absagen von Veranstaltungen und Versammlungen weiter. Geschlossen sind mittlerweile Bad, Fitness- und Sportbereiche des Salzlandcenters in Staßfurt. Sämtliche Ortschaftsratssitzungen fallen aus. Offen ist, ob die Stadtratssitzung am 16. April stattfindet.

Die Planungen für das Kirschblütenfest am 1. Mai wird der Gewerbeverein nicht weiter verfolgen. „Das macht momentan keinen Sinn“, sagt Ronald Teßmer, „Der Vorstand ist sich einig, das Fest zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.“

Abgesagt hat die Stadt den Staßfurter Frühjahrsmarkt.

Die evangelische Landeskirche Anhalt hat ihren Gemeinden dringend empfohlen, vorerst bis Ostern alle Gottesdienste und anderen Veranstaltungen in der Kirche abzusagen und auf Verbote staatlicher Behörden zu achten. Pfarrer Arne Tesdorff, zuständig für den Pfarrbereich Güsten, bittet: „Haltet einander im Blick. Das Telefon ist ein Segen. Ruft die an, die sich eventuell nicht raus trauen, ob sie etwas brauchen!“ Tesdorff weiter: „Falls es nicht noch anders kommt, wird am 29. März, 10 Uhr, die St.-Vitus-Kirche in Güsten offen stehen. Es findet natürlich kein Gottesdienst statt. Aber wer kommt, der kommt.“

Die Privilegierte Schützengilde Güsten hat ihren öffentlichen Hasenpokal-Wettkampf für den 28. März abgesagt.

„Schweren Herzens müssen wir nach dem Frühjahrsfest nun auch unsere Sonderfahrt zum Technikmuseum Berlin am 25. April absagen“, teilt Uwe Hüttner für die Staßfurter Eisenbahnfreunde mit. „Wir werden sämtliche Tickets zurückerstatten.“ Man könne das Geld oder einen Teil davon auch spenden (E-Mail an fahrkarten@lokschuppen-stassfurt.de). Ein Ersatztermin für die Fahrt im Herbst werde geprüft.