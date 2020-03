In der Stadt Hecklingen sagt die Stadt vorsorglich alle Osterfeuer ab, schließt Turnhalle und Jugendeinrichtungen bis auf Weiteres.

Hecklingen l In der Stadt Hecklingen gelten seit gestern weitere Vorsichtsmaßnahmen. Turnhallen und Jugendeinrichtungen der Stadt sind bis auf Weiteres geschlossen. Die Kinder- und Jugendprojekte sowie die Dienstabende der Feuerwehren finden nicht statt. Zudem wurden alle geplanten Osterfeuer abgesagt.

In den Kindertagesstätten und Schulen wird eine Notversorgung angeboten. Wie läuft diese ab? Hier einige Beispiele: Die freie Oskar Kämmer Schule in Schneidlingen hat schnell reagiert und informiert Schüler und Eltern seit dem Wochenende umfangreich im Internet auf ihrer Homepage.

Zur weiteren Verfahrensweise wird mitgeteilt, dass die Schüler der Klassen 5,6 und 9 seit gestern zu Hause bleiben und an den Aufgaben arbeiten, die in den nächsten Tagen unter „e-learning Corona“ auf der Lernplattform „moodle“ der Schule im Internet eingestellt werden. Alle Schüler haben Bücher und Arbeitshefte der Fächer Deutsch, Mathe und Englisch zu Hause. Die Praktika der Klassen 7 und 8 sind beendet. Ab Montag steht die Erledigung schulischer Aufgaben von zu Hause aus an. Schüler sind aufgerufen, die Kontaktpersonen in den Praktikumsbetrieben zu kontaktieren und die Schule. Gegenstände, die im Betrieb sind, sollen schnellstmöglich abgeholt werden. Das BBRZ wird durch die Schulleitung kontaktiert. Für Schüler dieser beiden Klassenstufen werden Aufgaben bereitgestellt, die ohne Lehrbücher und Arbeitshefte zu lösen sind. Diese sind verpflichtend, heißt es. „Da bis Klasse 8 eine Betreuungspflicht besteht, sollen alle Eltern, die ihr Kind nicht unterbringen können, sich per Mail an die jeweils zuständigen Lehrer wenden. Für die Schüler der Klasse 10 bedeutet es die Verschiebung der Klassenarbeiten unter Prüfungsbedingungen. „Wie der Minister für Bildung versichert hat, ist die Durchführung der Prüfungen und die Anerkennung der Abschlüsse garantiert. Wir benötigen etwas Zeit, die Termine umzuplanen.

Unabhängig davon sind die heute besprochenen und die in moodle veröffentlichten Aufgaben zu lösen“, teilt Schulleiterin Elke Atzler auf der Internetseite der Schule mit.

Die Grundschule Hecklingen informiert ebenfalls im Internet, dass die Schule auf Anordnung der Landesregierung wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus bis einschließlich Ostermontag geschlossen bleibt. „Nur in sehr dringenden Fällen werden Kinder betreut.

Es findet kein Unterricht statt“, heißt es. Die Leiterin der Schule, Cornelia König, informiert zudem, dass derzeit fünf Kinder in der Notbetreuung sind. „Wir haben eine eindeutige Anweisung aus dem Ministerium. An die halten wir uns.“ Wie sich das alles noch weiter entwickeln werde, sei im Moment nicht absehbar. Bis zum Mittwoch müssen auch in Hecklingen die Nachweise vorliegen, dass Eltern, deren Kinder die Schule besuchen in einem Beruf arbeiten, der unverzichtbar ist, erklärte die Direktorin mit Verweis auf die definierten Berufsgruppen. Alle Lehrer sind aber in der Schule. „Die Dienstpflicht ist nicht aufgehoben“, erklärte die Pädagogin. Schüler erhalten Aufgaben, die sie zuhause erledigen.

Am Grundschulzentrum „Bördeblick“ in Groß Börnecke, wo auch Kinder aus Cochstedt und Schneidlingen lernen, befanden sich gestern zwei Schüler in der Notfallbetreuung. „Bei uns ist alles im grünen Bereich“, hieß es. Kinder, die jetzt zuhause sind, erhalten Aufgaben. Es wird kein neuer Stoff vermittelt, vielmehr geht es darum, gelernten Unterrichtsstoff zu üben und zu festigen, wurde mitgeteilt.

Auch in den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Lebenshilfe „Bördeland“ war gestern alles im grünen Bereich, bestätigte Geschäftsführer Stefan Labudde. „Unsere Einrichtungen sind geöffnet und bieten die Notbetreuung an“, sagte er.