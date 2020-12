Blick in einen Flur des künftigen Impfzentrums in Staßfurt. Foto: Rockmann

Neues hochmodernes Testgerät für das Impfzentrum in Staßfurt wurde bei Ameos in Betrieb genommen.

Staßfurt (fr/ac) l Wie der Stand bei der Vorbereitung des Impfzentrums für den Salzlandkreis in Staßfurt ist, informierte ein Kreissprecher am Mittwoch auf Nachfrage des Salzland-Kuriers. Marko Jeschor erklärte, der Landkreis arbeite nach wie vor daran, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, das Impfzentrum so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen.

„Allerdings können wir gemeinsam mit unseren Partnern die Impfstrategie erst umsetzen, wenn die ersten Impfdosen zur Verfügung stehen“, so Jeschor. Er versicherte, dass der Salzlandkreis über den Fortgang der Entwicklung informieren und auch noch die einzelnen Stationen präsentieren werde.

Erster Ansprechpartner in Sachen Impfzentrum ist für den Salzlandkreis Ameos als Klinikbetreiber und in diesem speziellen Fall auch Eigentümer der Räumlichkeiten, die für das Impfzentrum in Staßfurt genutzt werden sollen.

Coronatechnisch ist Ameos seit der ersten Stunde an vorderster Front dabei. In das Zentrallabor in Bernburg schicken Praxen und Fierberzentren die Corona-Tests zur Auswertung. Bisher konnten dort 1000 Tests pro Tag ausgewertet werden. Jetzt gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten, wie gestern Ameos der Volksstimme mitteilte: „Ameos investierte im Laufe des Jahres zielgerichtet mehr als 500 000 Euro in den Gerätepark der Labordiagnostischen Leistungen an vielen Standorten. Jüngst wurde ein hochinnovatives PCR Vollautomationssystem (Anmerk. d. Red.: Gerät zur Auswertung von Corona-Tests) in Bernburg angeliefert, das sich die KH Labor bereits im Sommer reservieren konnte. Das Gerät ist erst die vierte Installation in Europa“, freut sich Dr. Mark Wasner, der technische Leiter der medizinischen Mikrobiologie und Molekularen Diagnostik, „Jetzt können wir unsere Kapazität auf mehr als 2000 Tests pro Tag steigern und entlasten unser Personal.“

„Die 300.000 Euro teure Maschine ist jetzt online. Ohne unsere konsequente Digitalisierung der Auftrags- und Befundwege wäre das Versprechen der KH Labor, alle Befunde innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen, nicht einzuhalten gewesen“, erläutert Dr. Robert Lange, Direktor der KH Labor.