Was an Veranstaltungen kommt, ist momentan wieder sehr ungewiss. Aber wie der 15. „Tag der Regionen“ in Staßfurt gelaufen ist, das will der Vorsitzende des gleichnamigen Vereins im Salzlandkreis Burkhard Nimmich am Dienstag, 13. Oktober, beim nächsten Regionalen Stammtisch im „Nimm mich“ ab 18.30 Uhr auswerten. Da sollen auch Ideen für 2021 gesammelt werden. Foto: Falk Rockmann