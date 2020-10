Nicht nur Schulbücher kommen in den Ranzen, auch der Mundschutz muss in Hecklingen wieder mit eingepackt werden. Foto: Nora Stuhr

In der Stadt Hecklingen findet seit Montag eine partielle Rückkehr zur schärferen Vorsicht statt.

Hecklingen/Groß Börnecke/Schneidlingen/Cochstedt l Im Hecklinger Rathaus gilt seit Montag auch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder eine Maskenpflicht. Freitagnachmittag sei das kurzfristig so entschieden worden, teilte Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) am Montag mit. Mitarbeiter tragen eine Mund-Nasenabdeckung auf den Fluren. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil die Bürger zu uns kommen.“ Sie wiederum seien ebenfalls aufgefordert, eine Gesichtsmaske aufzusetzen.

Im Hecklinger Rathaus können Bürger nach wie vor die Öffnungszeiten nur mit vorher vereinbartem Termin nutzen. (Siehe Infokasten). Seit der Einführung dieser Regelung war das Prozedere nicht wieder gelockert worden. „Jetzt zeigt sich, dass es richtig war, dass wir daran festgehalten haben“, so Epperlein.

Er informiert weiter, dass die Schulen selbst entscheiden, wie sie mit der jetzigen Situation umgehen und eine Rückkehr zur Maskenpflicht einführen.

Maskenpflicht in Schule

In Hecklingen wird das seit Montag auch wieder so gehandhabt. Im Kollegium sei das aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der Entwicklung schon am Freitag gemeinsam so festgelegt worden, informiert die Leiterin der Schule Cornelia König. „Kinder tragen den Mundschutz in den Fluren und beim Gang zur Toilette, auf dem Schulhof.“ Überall dort, wo es außerhalb des Klassenraumes zum Kontakt zu anderen Kindern komme, aber nicht beim Unterricht. Die Information, dass wieder Masken zu tragen sind, sei bereits am Freitag durchgestellt worden. „Es gab keine Probleme“, so die Direktorin. In Hecklingen lernen aktuell 110 Kinder.

Blick nach Groß Börnecke: Im Grundschulzentrum „Bördeblick“ bleibt im Moment alles beim Alten.

Das heißt, es gilt keine Mundschutzpflicht. „Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Pausenhöfe und Ausgänge zu nutzen, sodass wir der Sache schon laut Hygienekonzept von Anfang an Rechnung tragen“, so Schulleiterin Ines Pahl.

Die Schule habe das Glück, großflächig organisiert zu sein. Die Klassen könnten auf Jahrgangsbasis alle einen anderen Pausenhof nutzen. Vier Flächen seien verfügbar – vom ersten Schulhof über den Spielplatz bis hin zu Ballspielwiese und Sportplatz. „Damit haben wir auf Jahrgangsebene verschiedene Bewegungsmöglichkeiten“, erklärt Ines Pahl. In Groß Börnecke lernen 126 Kinder aus drei Orten.

Wie sieht es in den Kindertagesstätten aus? In Groß Börnecke tragen Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Kindern den Mundschutz. Sonst läuft in der Kita „Sonnenschein“ der ganz normale Regelbetrieb.

Viele Termine, die sonst mit Familien zusammen gefeiert werden, fallen aber aus oder sind intern organisiert. „Unser Laternenfest fällt dieses Jahr aus. Das Sportfest findet nur mit Kindern, nicht mit Familien statt. Den Bastelabend führen wir gar nicht durch“, teilt Kita-Leiterin Marina Feldheim mit.

In der Einrichtung werden derzeit 97 Kinder betreut.