Ab spätestens Mittwoch gilt zum Schutz der Mitarbeitenden sowie der Patienten auf behördliche Empfehlung eine andere Besuchsregelung, teilt das Ameos-Klinikum Staßfurt-Aschersleben mit. Patientenbesuche sollen nur noch in Notfällen gestattet werden, heißt es an erster Stelle. Angehörige werden gebeten, sich zur Klärung telefonisch an die behandelnde Station zu wenden. Die Entscheidung, ob es sich um einen Notfallbesuch handelt, trifft der behandelnde Arzt.