Nach Corona-Vorfall am Klinikum Aschersleben kam es am Wochenende zu einer Test-Großaktion.

Franziska Richter arbeitet seit 2013 bei der Lokalredaktion der Volksstimme in Staßfurt. Ihr Volontariat hat sie nach einem Studium auch bei Volksstimme absolviert. franziska.richter@volksstimme.de ›

Aschersleben l Das war kein ruhiges Wochenende für die Mitarbeiter am Ameos-Klinikum Aschersleben. Nach einem Corona-Fall, der erst am Samstag bekannt wurde, begann das Unternehmen, alle rund 500 Mitarbeiter testen zu lassen, wie Ameos bestätigt.

Man habe am Wochenende bereits über 90 Prozent der Mitarbeiter testen können. Einen Rachenabstrich nehmen lassen mussten alle Schwestern, Pfleger, Ärzte, Verwaltungs- und Versorgungsmitarbeiter aller 19 Fachbereiche beziehungsweise Stationen. „Bisher sind alle diese Tests negativ ausgefallen“, erklärt Dr. Klaus H. Thomas, Chefarzt und Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie in Aschersleben und Leiter des medizinischen Krisenstabs bei Ameos Ost.

Weitere Ergebnisse am Dienstag

Für die restlichen weiteren etwa zehn Prozent der Mitarbeiter, die erst am Montag getestet werden konnten, werden die Ergebnisse am Dienstag erwartet.

Getestet wurden außerdem die Patienten, die auf derselben Station mit dem fraglichen Corona-Infizierten Kontakt gehabt haben könnten. Das Gesundheitsamt muss aktuell auch alle weiteren bereits entlassenen Patienten kontaktieren und deren Gesundheitszustand abfragen.

Die große Testaktion sei ein immenser organisatorischer Aufwand und eine Sicherheitsmaßnahme gewesen, um Patienten und Mitarbeitende zu schützen, wird erklärt.

Patient in Bernburg

Der fragliche Infizierte liegt aktuell im Corona Schwerpunkt Krankenhaus in Bernburg und wird dort behandelt. „Ihm geht es gut“, so Dr. Klaus H. Thomas. Der Patient wurde in Bernburg mittlerweile als negativ getestet.