Mit Bastelanleitungen für Zuhause animiert Janette Zieger von der "Bunten Insel" in Staßfurt die Kinder am kreativen Ball zu bleiben.

Staßfurt l Nele hat gerade viel zu tun. Die zehnjährige Staßfurterin kann wie alle anderen Kinder in diesen Zeiten zwar nicht in die Schule gehen, aber Langeweile kommt nie auf. Nele, die am kommenden Montag elf Jahre alt wird, muss sehr viele Hausaufgaben erledigen. Aufgaben, die sonst in der Schule abgearbeitet werden, muss Nele wie alle Schulkinder nun zu Hause erledigen. Das kann anstrengend sein.

Wie gut, dass es in diesen Zeiten auch Abwechslung gibt. Wie gut, dass es die Kreativwerkstatt „Bunte Insel“ in Staßfurt gibt. Wie gut, dass es Janette Zieger gibt, die in der Steinstraße Kurse gibt und den Kleinsten zeigt, was man mit einem kreativen Kopf und etwas handwerklichem Geschick alles so auf die Beine stellen kann.

Natürlich hat auch die Werkstatt in Staßfurts Innenstadt gerade geschlossen. Was aber nicht heißt, dass die Kinder, die dort sonst ein- und ausgehen, ihren Geist nicht entfalten können. Janette Zieger arbeitet im Homeoffice weiter und hat bei Facebook Bastelanleitungen eingestellt. Unter dem Titel „Bunte Insel. Kreativwerkstatt Staßfurt goes online. Kreative Ideen und Anleitungen für die Zuhausezeit“ hat sich Zieger Gedanken gemacht. „Es ist wichtig, dass die Kinder beschäftigt sind“, sagt sie.

Bilder Die dritte Runde im Bastelspaß mit Janette Zieger. Am Donnerstag lud sie die Kinder im Internet per Anleitung dazu ein, Kartontiere zu basteln. Repro: Arlette...



Sie hätte es sich dabei einfach machen können. Einen bestehenden Link heraussuchen, kopieren und die Kinder eben damit animieren. Das passt aber nicht zu Janette Zieger. „Ich wollte was eigenes und ganz persönliches“, sagt Zieger. Und so setzte sie sich hin, brachte erst den Kopf ins Rotieren und ging dann an den PC, um die Anleitungen zusammenzustellen. Drei Bastelanleitungen sind bereits herausgegangen. Zusammengestellt von Janette Zieger in vier bis fünf Stunden Arbeit pro Anleitung.

Nele ist das Prüfkind

Bevor diese nach dem Probebasteln der Ausdenkerin online gingen, kam aber eben die kleine Nele ins Spiel. „Sie ist mein Prüfkind“, sagt Zieger und lacht. Nele ist schon seit 2017 bei der „Bunten Insel“. Sie weiß, was funktioniert oder eben nicht funktioniert. Nele bekam vorab die Anleitungen zugeschickt und musste danach Feedback geben. Wie schwer ist die Anleitung? Ist die Anleitung verständlich? Macht es auch Spaß? Hebt Nele den Daumen, stellt Janette Zieger die Bastelanleitung ins Netz. Sie hat sich sogar den Spaß gemacht, ein Nele-Güte-Siegel zu entwickeln.

In zwei bisherigen Anleitungen geht es um Collagen. Mit den Anleitungen sind die Kinder angehalten, Grußkarten für die Großeltern oder die Freunde anzufertigen, die sie wegen Corona nicht besuchen dürfen. Die zwei Collagen richten sich dabei an Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Für die Kleinsten zwischen fünf und sieben Jahren gibt es dabei eine Schweinchencollage. Die Älteren durften sich an etwas Komplexeren ausprobieren.

Die schnellste war dabei die sechsjährige Annabell. „Sie hat gleich am ersten Tag eine Osterkarte für ihre Großeltern gebastelt“, erzählt Zieger. Der Kontakt zwischen Kindern und künstlerischer Leiterin erfolgt dabei über die Eltern. Diese machen dann auch Bilder und informieren Janette Zieger, wie fleißig gebastelt wurde. „Von fünf bis sechs Kindern habe ich schon Fotos bekommen. Sie geben sich wirklich sehr viel Mühe. Noch mehr Kinder sind noch dabei. Alle Kinder, die in der Bunten Insel aktiv sind, haben zugesagt“, so Zieger. „Es hat aber größere Kreise gezogen, aus Magdeburg haben sich welche angeschlossen.“ Die Bastelanleitungen hat Zieger bei Facebook auf ihrer eigenen Seite und auf dem Auftritt der „Bunten Insel“ gepostet. Geplant ist auch, dass die Anleitungen auf die Homepage gestellt werden.

Weitere Bastelanleitung

Und es kommt noch mehr! Eine dritte Anleitung stellte Janette Zieger am Donnerstag ins Internet. Hier sind die Kinder aufgerufen worden, Kartontiere zu basteln. Der kreative Kopf von Janette Zieger ist dazu kurz davor, eine weitere Bastelanleitung herauszugeben. Vorbereitet ist eine Anleitung zum Gestalten von Ostereiern. Wenn die fleißige Nele grünes Licht gibt, dann dürfen auch alle anderen Kinder sich daran probieren.

Dazu gibt es eine Idee, um generationenübergreifend Kinder und ihre Eltern zusammenzubringen. So sollen die Kinder kleine Kieselsteinchen bemalen mit Symbolen oder Tieren. Das können Hähne, Katzen, Wolken, Schiffe oder alles andere sein. „Die werden dann in eine Singlesocke gesteckt, die nach dem Waschen keinen Partner mehr hat und einzeln herausgezogen wurde“, erklärt Zieger. „Anhand des Steines wird dann eine Geschichte erzählt. Der nächste zieht dann einen Stein und setzt die Geschichte fort.“ So kommen Eltern mit ihren Kindern spielerisch ins Gespräch.

Geld bekommt Janette Zieger freilich für ihr Engagement nicht. Sie macht es aus Liebe zur Kunst und zu den Kindern. Weil sie ja gerade auch selbst nicht viel machen kann. Neben ihrem Engagement bei der „Bunten Insel“ ist Janette Zieger aus Borne, wo sie heute noch wohnt, durch ihr Atelier „Luminiah Ideenreich“ in Magdeburg-Buckau bekannt. Dort stellt sie zum Beispiel Babysternschnuppen für Eltern her. Das ist gewissermaßen ihr Markenzeichen. „In der vergangenen Woche gab es aber nur noch eine Bestellung. Die Menschen haben natürlich gerade andere Sorgen“, sagt Zieger. Dadurch fehlen ihr auch Einnahmen als Künstlerin.

In Staßfurt hat Zieger, die seit 2017 bei der „Bunten Insel“ dabei ist, bis vor kurzem jeden Donnerstag einen Upcycling-Kurs geleitet. Aus unbrauchbar gewordenen Dingen bastelte sie zusammen mit den Kindern in der Steinstraße Kunstobjekte, Schmuck, Deko, Spielzeug oder anderes Nützliches. Weitere Ideen warten auf Umsetzung. So soll es bald in Staßfurt ein Projekt namens „Kunst in der Stadt“ geben. Aber in diesen Zeiten ist ja nichts mehr planbar. Da ist es ja gut, dass den Kindern trotzdem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Dank der Bastelanleitungen von Janette Zieger. Dank der Kreativität der Künstlerin in der „Bunten Insel“.