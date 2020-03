Verständnisvolle Ordnung herrscht auch auf dem Wochenmarkt beim Schlangestehen. Und Übersichtlichkeit. Nur acht Händler waren am Freitagvormittag nach Staßfurt gekommen. Diese fanden aber dankbare Kunden. Foto: Falk Rockmann

Die Vorsichtsmaßnahmen, die das öffentliche Leben in Corona-Zeiten beeinträchtigen, werden in Staßfurt überwiegend eingehalten.

Staßfurt/Bernburg l Weil die Polizei am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, über eine Party mit 15 bis 20 Jugendlichen und lauter Musik auf dem Königsplatz in Staßfurt informiert wurde, rückten die Beamten aus. Angeblich hätten die Feiernden betrunken immer wieder lautstark „Corona, Corona“ gerufen.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte noch acht Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren an und beendeten die Party, heißt es in einer Pressemitteilung des Salzland-Reviers. Die Beamten sorgten dafür, dass verursachter Unrat aufgesammelt und ordnungsgemäß entsorgt wurde, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Nach Feststellung der Identität der Feiernden und einer Belehrung im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus‘ sei der Personengruppe ein Platzverweis ausgesprochen worden. „Die Jugendlichen entfernten sie sich und werden zukünftig hoffentlich von dieser Art Veranstaltung Abstand nehmen“, erklärt der Pressesprecher abschließend.

Derweil stellte der Landkreis am Freitag fest: „In den vergangenen beiden Tagen kamen nahezu alle betroffenen Einzelhändler der Schließungsanordnung ihrer Geschäfte nach. In wenigen Einzelfällen gab es Klärungsbedarf hinsichtlich der Auslegung der Verordnung.“ Einzelne, so genannte Non-Food-Discounter hätten über die zulässigen Warensortimente informiert werden müssen. Ein Teil der Handelsgeschäfte schloss daraufhin von sich aus, andere stellten ihr Warenangebot um.

Bilder Bedauern und Hoffnung vom Schuhgeschäft Zapatos. Foto: Falk Rockmann



Devils Heart verbindet einen liebgemeinten Hinweis. Foto: Falk Rockmann



Die Geschäfte in der Steinstraße informieren auf verschiedene Weisen über ihre verordnete Schließung, machen aber auch Mut, dass es irgendwann...



Die Stadt Staßfurt hat alle Spielplätze gesperrt und führt Kontrollen durch. Foto: Falk Rockmann



Keine Probleme gab es diesbezüglich in Staßfurt. Wie die Ordnungsamts-Chefin Susanne Henschke am Freitag nach Kontrollen bis in den Vorabend zusammenfassen konnte, hätten sowohl Einzelhändler als auch Gastwirte die Vorschriften eingehalten.

Die mit Absperrband versehenen Spielplätze seien ebenfalls überwiegend menschenleer gewesen. Wo nötig, wurde nochmals über die Vorschriften aufgeklärt. Aber auch dabei seien die Ordnungskräfte auf Verständnis gestoßen.

In der Steinstraße hat der überwiegende Teil der kleinen Geschäfte schließen müssen. Über Mangel an Kundschaft kann derweil der Lottoshop Hönig nicht klagen, der auch Zeitungen und Zeitschriften sowie Tabakwaren im Angebot hat. Ausnahmen wie Buchhändlerin Heike Kamrad erwägen ab nächste Woche kürzere Öffnungszeiten, weil es sich normale Zeiten nicht mehr lohnen. Die Inhaber der geschlossenen Läden übermitteln ihren Kunden mit Bedauern, aber auch Hoffnung, Botschaften in den Schaufenstern.

Angesichts der vielen von der Schließung betroffenen Ladengeschäfte verweist der Landrat auf das am Donnerstag im Landkreis vorgestellte Hilfsangebot für die Wirtschaft. Landkreisverwaltung, Agentur für Arbeit, Jobcenter und Salzlandsparkasse würden abgestimmt handeln. Genauere Infos dazu biete die Internetseite des Salzlandkreises.

Markus Bauer appelliert, nur unbedingt notwendige Besorgungen in der Öffentlichkeit zu erledigen und auf die empfohlenen Abstände von zwei Metern zu achten.

„Wenn es uns nicht mit gegenseitigem Verständnis gelingt, Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die Gesundheitsbehörden bei weiter steigenden Infektionszahlen über weitere Maßnahmen zu entscheiden haben“, so der Landrat im Hinblick auf gut besuchte Innenstädte oder Treffpunkte.