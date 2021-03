Auf dem Neumarkt in Staßfurt gibt es ab Mittwoch kostenlose Tests. Foto: Enrico Joo

Staßfurterin bringt neue Möglichkeiten beim Kampf gegen das Coronavirus ins Spiel.

Staßfurt l Die immer freundliche Christel Görmer aus Atzendorf brachte als Mitglied des Staßfurter Seniorenbeirats kürzlich im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales neue Anregungen bei einem schwierigen Thema. Noch bevor klar war, dass es auf dem Neumarkt ab Mittwoch in Staßfurt kostenlose Tests geben wird, fragte die Seniorin, welche Möglichkeiten es gibt, um mehr Teilhabe in der Gesellschaft in der Pandemie-Zeit zu ermöglichen.



Görmer beschäftigte vor allem, dass sich im Salzlandkreis nur wenige Apotheken dazu bereiterklärt haben, das kostenlose Testen mit anzubieten. „Das ist schade“, sagte Görmer. „Was können wir denn tun, um mehr kostenlose Tests in der Bevölkerung durchzuführen? Welche Möglichkeiten können wir schaffen, wenn Apotheken nicht wollen?“



Görmer treibt dabei auch um, dass noch immer viele ältere Menschen nicht geimpft sind. „Ich habe aus anderen Regionen Deutschlands gehört, dass es Impfbusse gibt“, sagt Görmer. „Haubolds Busse stehen doch rum. Die könnte man doch nutzen.“



Impfbusse gibt es zum Beispiel in Nordsachsen. Dort müssen mindestens 80 Impfberechtigte ihr Interesse anmelden, dann kann die Stadt oder Gemeinde den Bus ordern und die Termine organisieren. So sind dort pro Tag 160 Impfungen möglich. Der Landkreis arbeitet dort mit einem Busunternehmen zusammen.



Wobei im Salzlandkreis das größte Problem vor allem darin liegt, dass nicht genügend Impfstoff da ist. Um den vorhandenen Impfstoff zu verteilen, werden derzeit kleine Impfstellen in mehreren Kommunen im Salzlandkreis aufgebaut, damit nicht alle Bürger ins Impfzentrum nach Staßfurt fahren müssen.



Zum Thema Testen meinte Christian Iser (CDU) im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales: „Ich kann die Apotheken verstehen, die da nicht mitmachen. Das ist ein unheimlich hoher logistischer Aufwand, der betrieben werden muss. Zum Beispiel muss beachtet werden, dass eine halbe Stunde vor dem Schnelltest nichts gegessen werden darf. Ein Drive-in wie in Magdeburg oder Halle hat aber Charme.“ Iser sagt, dass er selbst Krankenpfleger ist und daher weiß, welche Schwierigkeiten es gibt beim Testen. „In Halberstadt hat es zum Beispiel positive Tests gegeben, weil diese kälteanfällig sind.“