Am Freitag wurden Rettungskräfte in Schutzanzügen in Hecklingen gesehen. Foto: Andreas Mangiras

In Hecklingen waren Freitag Personen mit Schutzanzügen im Einsatz. Bislang gibt es aber keinen neuen Verdachtsfall.

Hecklingen/Bernburg (vs) l Personen in Schutzanzügen haben am Freitag in Hecklingen für Aufregung gesorgt. Schnell stand der Verdacht im Raum, dass sich eine oder mehrere Personen im Ort mit dem Virus infiziert haben könnten. Auf Nachfrage der Volksstimme gibt der Salzlandkreis aber aktuell Entwarnung: "Bislang liegen dem Fachdienst Gesundheit keine neuen Meldungen zu Virus-Infektionen im Salzlandkreis vor", erklärt ein Sprecher.

Der Kreis informiert darüber hinaus, dass Rettungskräfte in Schutzanzügen in der kommenden Zeit öfter zu beobachten sein werden. "Das dient lediglich als Schutzmaßnahme, damit die Rettungskräfte bei Verdacht - egal ob Corona oder eine andere meldepflichtige Infektionskrankheit - sich und damit möglicherweise auch andere Menschen nicht anstecken", heißt es. Das sei laut Infektionsgesetz auch so vorgeschrieben.

Es bleibt also aktuell bei den sechs bekannten Infektionen im Salzlandkreis.