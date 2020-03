Das Coronavirus lähmt die Gesellschaft, viele Menschen arbeiten mittlerweile von zuhause. Doch das geht nicht überall.

Aschersleben/Ballenstedt l Das Coronavirus hat die Menschen und das öffentliche Leben auch im Salzlandkreis und den Landkreis Harz fest im Griff - die Zahl der bestätigten Fälle steigt zwar nur leicht, aber während einige Teile der arbeitenden Bevölkerung zumindest auf Homeoffice umschwenken können, sind andere Berufsgruppen täglich der wachsenden Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Lokführer Nico Prull kann - so wie unter anderem auch Krankenpfleger*innen und Verkäufer*innen - nicht vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten: er ist einer dieser Alltagshelden, die derzeit vieles am Laufen halten.

Seit fünf Jahren arbeitet er als Lokführer. Auch in Zeiten des Coronavirus ist er für Abellio zu unterschiedlichen Schichten im Raum Aschersleben unterwegs. Wie geht er damit um, was geht in ihm vor? Für den 38-Jährigen ist seine Tätigkeit selbstverständlich, vielleicht sogar noch etwas mehr als sonst. „Viele Menschen müssen beispielsweise zur Arbeit oder zum Arzt und meine Aufgabe ist es, sie dorthin zu bringen", erklärt er der Volksstimme im Gespräch.

Der wohnhafte Ballenstedter nimmt die Situation so ruhig und gelassen wie es geht und seine Arbeitsaufgabe sehr ernst. „Man darf die Angst auch nicht zu weit an sich heranlassen", sagt er mit Besonnenheit. Jeden Tag würden ihm Menschen gewissermaßen ihr Leben anvertrauen und es sei nicht fair ihnen gegenüber, wenn er sich dort im Führerstand den Kopf über andere Sachen zerbrechen würde.

Bilder Nico Prull mit seiner Verlobten Jennifer. Foto: Prull



Und natürlich, trotzdem beschäftigt auch er sich abseits der Arbeit irgendwie mit dem Thema. Seine Verlobte arbeitet als Zugbegleiterin, das Risiko für beide, sich mit Covid-19 anzustecken, ist vielleicht sogar größer als in anderen Berufsgruppen. Das da mal irgendetwas passieren könnte, beunruhige ihn natürlich auch. „Aber wir versuchen uns da nicht unterkriegen zu lassen", sagt Nico Prull.

Natürlich gibt es auch im Zugverkehr Vorsichtsmaßnahmen. Wie er erklärt, ist aufgrund der Situation derzeit jeglicher Kontakt mit Fahrgästen im Zug derzeit gewissermaßen verboten. Die Fahrgastbegleiter dürften nur im Notfall agieren.

Das Zugpersonal ist im Führerstand der Lok untergebracht. Es gebe dort zum Schutz Desinfektionsmittel, Feuchttücher und Einweghandschuhe, erklärt Prull. Ist die Corona-Epidemie denn trotzdem von dort aus insgesamt spürbar? "Es sind deutlich weniger Fahrgäste, das hält sich derzeit wirklich in Grenzen", schildert er seine Eindrücke.

Und wie sieht es mit der Belastung im Dienst aus? Die fehlende Betreuung in Schulen und Kitas veranlasst Kollegen und Kolleginnen mit Kindern Dienste zu tauschen, andere müssen zum Teil übernehmen. Nico Prull hat selbst noch keine Kinder, dafür aber umso mehr Verständnis für diese Situation: „Man versucht die Kollegen natürlich so gut wie es geht zu unterstützen." Mehr belastet fühlt er sich derzeit aber nicht.

Sebastian Reisig ist Chef von Nico Prull und regionaler Gebietsleiter bei Abellio für den Raum Halberstadt, Aschersleben und Blankenburg. Er hat derzeit besonders im Blick, dass die Belastungsgrenze seines 84 Personen großen Lokführerteams nicht überschritten wird. Dienste würden untereinander getauscht und Überstunden schnellstmöglich abgebaut werden, um zu entlasten. Und das System funktionierte bislang gut. Dafür kann der Chef nur lobende Worte finden und sich bedanken: er ist stolz auf sein Team und die gute Arbeit.