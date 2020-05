Wo gibt es Schutzmasken? Die Antwort auf diese Frage führt in Hecklingen zu einer Spendenaktion.

Hecklingen/Cochstedt/Schneidlingen l Baumwoll-Stoffmasken in frischen Farben sind gefragt. Die Näherinnen kommen mit der Produktion kaum nach und nähen bis in die Nacht. Vorbestellungen sind nötig. Wer dafür eine Spende gibt, unterstützt den guten Zweck. Noch muss die Schutzmaske getragen werden. In Hecklingen versuchen Frauen aus dem Ort aus der Not eine Tugend zu machen. Sie nähen für den guten Zweck.

Ob bunt mit Blumen als „Kollektion Frühling“ oder dezent gedeckt in schwarz für den Herren – selbst hergestellte Stoff-Schutzmasken werden im Ort verkauft. Im Blumenladen von Nancy Priese gehen sie weg wie warme Semmeln. Wer sich eine mitnimmt und drei Euro pro Stück spendet, unterstützt soziale Projekte im Ort.

„Mehrweg“ aus reiner Baumwolle

Wie die Idee entstand, weiß Ortsbürgermeisterin Heidi Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen). Sie näht im Moment selbst was das Zeug hält und berichtet: „Erika Becker, die uns bei Veranstaltungen des Seniorenbeirates schon oft unterstützt hat, hatte die Idee, der Hecklinger Bevölkerung selbst genähte Masken anzubieten. Die Abnehmer unserer Masken freuen sich auch, dass sie damit Projekte in unserem Heimatort unterstützen.“

Denn der Erlös aus der Aktion fließt in zwei Projekte. Zum einen wird die Spielplatzinitiative unterstützt. Das hilft Eltern und Bürgern im Ort, die sich für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Staßfurter Straße einsetzen. Zum anderen kann jeder, der möchte, auch einen Beitrag leisten und eine Baumpflanzaktion des Seniorenbeirates im Ort fördern. Zwei Spendenbüchsen stehen demnach in der Verkaufsstelle.

Die Näherinnen kommen mit der Produktion aber kaum nach. „Die Nachfrage ist sehr groß und es gibt Vorbestellungen“, berichtet Heidi Hoffmann. Sie selbst hatte gestern schon 75 Masken für die Spendenaktion hergestellt, Erika Becker 16 weitere, weil sie auch für die Nachbarschaft nähen musste.

Die Masken sind Mehrweg, aus reiner Baumwolle und abgefüttert, wasch- und bügelbar. „Die bunten Stoffe gefallen den Leuten, aber für Herren nähe ich auch einfarbige Masken“, so Heidi Hoffmann weiter. Und die Näherei geht weiter: Alle Materialien bezahlen die Frauen aus eigener Tasche. Sie freuen sich aber über Spenden von Gummilitze oder Baumwollstoff. Aber nicht nur im Blumenladen von Nancy Priese können sich Bürger Schutzmasken organisieren. Der Inhaber der „Schwan-Apotheke“ in Hecklingen, Reik Hobohm, spendet 1000 Masken, die sonst in der Apotheke käuflich zu erwerben sind. Am heutigen Dienstag können sich die Hecklinger je eine dieser „Mund-Nase-Bedeckungen“ in der Apotheke abholen, solange der Vorrat reicht.

Wie sieht es in den anderen Orten der Stadt Hecklingen aus? Wird auch hier genäht? „Die Leute nähen privat“, weiß Schneidlingens Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (SPD). Die Nachfrage sei ebenfalls groß, berichtet er.

In Cochstedt hat die Näherin des Karnevalvereins kurzerhand umdisponiert. Die Nähmaschine von Renate Schulmeister rattert für Schutzmasken. Ihre Tochter, die Vorsitzende des CKV, Mandy Witt, kann berichten, dass ihre Mutti, die sonst die Kostüme für die Jecken anfertigt, privat schon für Freunde und Bekannte genäht hat, ebenso für eine Ortsgruppe der Volkssolidarität. „Ich weiß aber, dass auch viele andere Cochstedter nähen“, erzählt sie.

Große Nachfrage auch in Groß Börnecke

In Groß Börnecke sieht es sicher ähnlich aus, schätzt Yvonne Kramer-Herbst. Sie konnte ihr Textilgeschäft in der Mittelstraße gestern wieder öffnen, muss aber auch wie alle anderen Ladenbesitzer straffe Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Nur eine bestimmte Anzahl an Personen darf den Laden betreten, alle müssen mit Mundschutz bedient werden und sie selbst muss auch einen tragen.

Erhältlich sind die Nasen-Mund-Bedeckungen aus Stoff in Groß Börnecke etwa im Modeshop von Silvia Kunze. „Es war in den letzten zwei Wochen ganz schön was los“, erzählt auch sie von einer großen Nachfrage. „Ich habe aber was auf Vorrat da“, sagt sie. Man müsse sehen, wie sich alles entwickele mit den Schulen und so. „Aber sicher gibt es im Ort weitere Bürger, die auch nähen“, denkt Silvia Kunze.