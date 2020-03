Schüler und Betreuer des Gymnasiums Stephanum in Aschersleben kehren am Freitagabend aus dem Skiurlaub zurück.

Aschersleben (dt) l Das Gesundheitsamt des Salzlandkreises wird Schüler und Betreuer einer Ascherslebener Schulklasse auf das Coronavirus testen. Wie der Landkreis mitteilt, waren die 58 Schüler und elf Betreuer des Gymnasiums Stephanum in den vergangenen Tagen in einem Skilager in Österreich, das bisher jedoch nicht als Risikogebiet eingestuft ist. Zur Vorsorge wird der Landkreis bei allen beteiligten Personen einen Schnelltest durchführen, wenn die Reisegruppe am Freitag nach Aschersleben zurückgekehrt ist.

Unterstützung erfahren die Mitarbeiter dabei von Ameos-Mitarbeitern. Die Eltern der Kinder und die Schüler seien darüber informiert worden. Nach Angaben der Betreuer gehe es bislang allen Reisenden gut.