Die Corona-Krise hat auch die Verbandsgemeinde Egelner Mulde weiter fest im Griff.

Egeln l „So ruhig habe ich es in Egeln selten gesehen. Die Stadt ist wie ausgestorben. Es sind kaum Menschen auf der Straße“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). Genauso soll es sein, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus, der in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zum Glück noch nicht nachgewiesen werden konnte, zu verhindern.

„Augenscheinlich halten sich die Menschen an die Verordnung der Landesregierung von Sachsen-Anhalt vom 17. März“, stellte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister fest. Diese Maßnahmen, zu der unter anderem auch die Schließung von bestimmten Geschäften und Spielplätzen gehören, sollen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Sachsen-Anhalt verhindern. Die Gewerbetreibenden, deren Geschäft deshalb schließen musste, seien sehr einsichtig gewesen. Dazu gehörten unter anderem das Blumengeschäft am Markt sowie die Modeboutique. „Es gab keine Diskussionen“, so Stöhr.

Michael Stöhr, Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften. „Wir haben zwei Teams gebildet. Die Mitarbeiter sind dabei alle Orte der Verbandsgemeinde anzufahren“, berichtete der Rathauschef.

Bis auf Weiteres bleibt auch die Stadtbibliothek Egeln geschlossen, teilte die Verwaltung mit. Die Ausleihfristen verlängern sich automatisch.

Wie Stöhr informierte, sind die Mitarbeiter der Verwaltung trotz der Corona-Krise zu den üblichen Öffnungszeiten weiterhin erreichbar. „Allerdings müssen persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Das dient dem Schutz der Bürger und der Mitarbeiter“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. Die Anliegen sollten möglichst telefonisch, per Telefax oder E-Mail vorgebracht werden. Sollte dennoch ein Besuch notwendig werden, zum Beispiel zur Regelung von Pass- oder Personalausweisangelegenheiten, sollten die Bürger etwas mehr Zeit mitbringen. Sie müssen ein Formular mit ihren persönlichen Daten, der letzten bekannte Aufenthaltsorte in Risikogebieten und Angaben zu eventuell erkrankten Kontaktpersonen ausfüllen, bevor sie einen persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter bekommen.

Die Verwaltung hat Vorsorge für den Fall getroffen, dass die Mitarbeiter nicht mehr im Egelner Rathaus arbeiten können, sagte Hauptamtsleiterin Dagmar Witzke und fügte hinzu: „In den Wohnungen der Kollegen sind acht Home-Arbeitsplätze so vorbereitet worden, dass die Computer Zugang zum Netz der Verwaltung bekommen, so dass das Notwendigste aufrechterhalten werden kann.“ Die Mitarbeiter seien auch in einem solchen Fall über ihre bekannte Telefonnummer beziehungsweise E-Mail-Adresse erreichbar. Möglich macht das die digitale Technik per Rufumleitung oder E-Mail-Weiterleitung.

„Wichtige Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Krise werden auf der Internet-Homepage der Verbandsgemeinde veröffentlicht“, sagte Dagmar Witzke.