Die Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren in der Egelner Mulde wurden abgesagt. Die nächste Sitzung des Verbandsgemeinderats im Egelner Rathaus soll aber stattfinden. Foto: Thomas Höfs

Die Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren in der Egelner Mulde finden wegen des Coronavirus vorerst nicht statt.

Egeln l Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat wegen des Coronavirus vorsorglich alle für diesen Monat geplanten Jahreshauptversammlungen der Ortswehren Borne, Westeregeln, Tarthun und Egeln abgesagt. Das teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) am Donnerstag der Staßfurter Volksstimme mit. Ob die danach folgende Versammlung der Ortswehr Wolmirsleben, die für den 25. April geplant ist, stattfinden wird, könne er heute noch nicht sagen, so der Verwaltungschef.

„Es geht uns mit unserer Entscheidung darum, eine unnötige Gefährdung zu vermeiden, denn die Feuerwehrkameraden stehen auf dem gleichen Level wie das medizinische Personal, die Polizisten und die Rettungssanitäter. Und die müssen geschützt werden“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. „An jeder Jahreshauptversammlung nehmen drei bis vier Vertreter anderer Wehren zum Teil auch aus anderen Bundesländern teil. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Person diesen Coronavirus in sich trägt“, sagte Stöhr. Er folgt deshalb dem Aufruf von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Der CDU-Politiker hatte die Ausbreitung des Coronavirus‘ als „größte gesundheitliche Herausforderung, die es seit Bestehen des Landes Sachsen-Anhalt gegeben hat“ bezeichnet. Die Lage sei problematisch, weil es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. „Viel hängt vom individuellen Verhalten jedes Einzelnen ab“, sagte Haseloff.

Auch keine Frauentagsfeiern

Deshalb sollen zurzeit in der Egelner Mulde alle nicht unbedingt nötigen Veranstaltungen abgesagt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus‘ zu verlangsamen und insbesondere die älteren Bürger zu schützen. Aus diesem Grund fielen auch die beiden Frauentagsfeiern am Mittwoch für die Feuerwehrfrauen und für die Seniorinnen in Egeln aus.

Stöhr: „Nach jetzigem Stand werden wir die nächste Sitzung des Verbandsgemeinderates am 18. März um 19 Uhr im Egelner Rathaus durchführen, wenn es bis dahin keine Verschärfung der Lage geben sollte. Die Entscheidung, ob die Beratung stattfindet, wird am kommenden Dienstag getroffen.“

In diesem Zusammenhang betonte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister, dass es keinen Grund zur Panik gebe. Das seien alles lediglich Vorsorgemaßnahmen.