Die "Wilde Zicke" in Egeln bleibt am kommenden Wochenende wegen der aktuellen Entwicklungen um Corona geschlossen.

Egeln (dt) l Die geplante Party am Sonnabend in der "Wilde Zicke" in Egeln ist abgesagt worden. Wie der Club am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mitteilt, will man damit einer möglichen weiteren Verbreitung an Coronafällen entgegenwirken.



Damit findet die geplante Veranstaltung mit DJ David Puentez am Sonnabend, 14. März, offiziell nicht statt.