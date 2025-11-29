Die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Dance-Factory Egeln haben wie in den 26 Jahren zuvor wieder ein ansprechendes Weihnachtsprogramm einstudiert.

Die Tänzerinnen und Tänzer der Dance-Factory Egeln präsentieren sich im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum der Lebenshilfe „Bördeland" gGmbH in ihrem Weihnachtskostüm.

Egeln - Die Mädchen und Jungen der Dance-Factory haben auch in diesem Jahr wieder – wie in den 26 Jahren des Bestehens der zur Gaensefurther Sportbewegung gehörenden Tanzgruppe – fleißig für ihr Weihnachtsprogramm geübt. Es steht dieses Mal unter dem Titel „Winterland“. „Der Song von der Gruppe Unheilig hat uns dazu inspiriert. Die Musik für das Weihnachtsprogramm hat unser Techniker Klaus-Peter Meier wie auch das ganze Jahr über für uns bearbeitet“, sagte die Leiterin der Dance-Factory, Doris Pirwitz.