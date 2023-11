Johanna Leinung leitet seit zehn Jahren das Staßfurter Jugend- und Bürgerhaus. Und blickt auf die Zeit in der Einrichtung zurück. Was die Staßfurterin auszeichnet und welche Projekte sie gerne umsetzen möchte.

Staßfurt. - Das Jugend- und Bürgerhaus in Staßfurt ist das Zuhause zahlreicher Vereine. „Eigentlich ist jeder Raum hier belegt“, sagt Johanna Leinung, die seit zehn Jahren die Geschicke des Hauses lenkt. „Und es ist hier sehr bunt und vielfältig“, fügt sie hinzu, wenn sie die einzelnen Vereine aufzählt.

Mehr als 18 Vereine im Jugend- und Bürgerhaus

Mehr als 18 unterschiedliche Gruppen finden sich im Gebäude wieder: von der Schiedsstelle der Stadt Staßfurt über die Verkehrswacht und Sportvereinen bis zur Death-Metal-Band. „Hier ist immer was los“, weiß sie aus ihrer Erfahrung zu berichten.

„Seit Oktober 2013 bin ich dabei“, sagt die 54-Jährige. Davor war die gebürtige Staßfurterin als Erzieherin in einer Wohngruppe tätig, musste regelmäßig in eine andere Stadt pendeln. „Meine Mutter hat mir erzählt, dass die Stadt für das Jugend- und Bürgerhaus eine Leiterin gesucht hat.“ Lange habe sie überlegt und erst kurz vor Ende der Frist ihre Bewerbung eingereicht. „Die Stelle selbst habe ich dann ganz schnell erhalten“, erinnert sich Johanna Leinung mit einem Lächeln zurück. „Seitdem bin ich hier sesshaft geworden“, sagt sie zufrieden.

Vereine näher zusammenbringen

„Die Herausforderung war es damals, die Vereine näher zusammen zu bringen.“ Und das Gebäude zu renovieren. „Mein Team und ich haben dann angefangen, umzubauen und erste Renovierungen einzuleiten.“ Ein nächster Schritt war die Etablierung des Tages der offenen Tür, der nicht nur die Besucher über das Kultur- und Vereinsleben informieren soll. „Er dient auch dazu, dass die einzelnen Mitglieder miteinander ins Gespräch kommen und sich mal außerhalb des Alltags treffen.“ Seit zwei Jahren ist die Veranstaltung zudem der Auftakt für die Staßfurter Kinder- und Jugendtage. Dadurch kämen auch die Mitarbeiter der Jugendclubs und der Stadtjugendpflege zusammen.

Der Jugend eine Stimme geben

Ein Thema, das der Leiterin wichtig ist, ist die Jugendbeteiligung. „Es gibt in unserem Haus das sogenannte ‚Beteiligungsbüro‘, in dem sich Kinder- und Jugendliche austauschen und darüber diskutieren können, was sie an ihrer Stadt verbessern würden.“ So ist ein eigenes Büro entstanden, mit Flipchart und Arbeitsmaterialien. Für dieses Projekt haben Johanna Leinung und ihre Kollegin Jessica Tran eine Fortbildung in Stendal besucht. „Auch wir haben uns mit Kollegen aus Stendal und Magdeburg vernetzt. Und wissen, dass die Umsetzung nicht leicht ist.“ Die Jugendlichen der Stadt hätten bisher noch kein Interesse gezeigt.

„Es zeigt aber auch: Unsere Jugend ist mit Staßfurt nicht unzufrieden“, sagt sie. Denn es gebe zahlreiche Vereine in der Stadt. Ob Tanz, Theater, Kunst, Sport und Karneval – viele Kinder- und Jugendlichen seien nachmittags viel beschäftigt. „Ein schöner Gedanke ist es, wenn wir mit dem Projekt an die Grundschulen gehen.“ Denn das Beteiligungscafé soll den Jüngsten zeigen, dass auch sie schon Rechte haben und ihre Meinung wichtig ist. „Die Kinder haben eine Stimme, und die können und sollen sie auch nutzen“, sagt Johanna Leinung. Und auch beruflich bleibt die Staßfurterin nicht auf der Stelle. Seit Kurzem hat sie die Betreuung der Landjugend übernommen und kümmert sich um die Anliegen der Kinder- und Jugendclubs in den Staßfurter Ortsteilen.

Gesundheit als neues Projekt?

Und noch ein Thema liegt ihr sehr am Herzen: die Gesundheit der Mädchen und Jungen. „Denn eine gesunde Lebensführung hilft in allen Alltagslagen, in der Schule und auf der Arbeit“, weiß die ausgebildete Suchtberaterin. Sie selbst ist nicht nur seit 30 Jahren Vegetarierin, sondern ist auch sportlich viel unterwegs: In der Woche macht die Staßfurterin Kraft- und Ausdauertraining, geht zum Yoga und „am Wochenende zum Wandern“, sagt sie und fügt mit einem Lachen hinzu: „Nur noch 32 Stempel und ich bin Wanderkaiserin im Harz.“ Ihr fällt auf, dass sich immer mehr junge Menschen für das Wandern begeistern. „Es macht nicht nur Spaß, sondern ist vor allem noch finanzierbar.“ Eine gesunde Lebensweise möchte sie auch den Staßfurtern näherzubringen. Das wäre noch ein Projekt, das sie gerne umsetzen würde. Denn „es ist wichtig, dass sich die Leute gut und gesund fühlen.“