Das Inklusions-Netzwerk in Staßfurt ruft zum Graffiti-Wettbewerb für Bushaltestelle in Neundorf auf

Schon länger gibt es Probleme durch Schmierereien an der Bushaltestelle in der Karlstraße in Neundorf. Mit einem kreativen Projekt soll der Problemfleck jetzt mit Graffiti beseitigt werden.

Die Bushaltestelle in der Karlstraße in Neundorf lädt nicht zum Verweilen ein. Sie ist schmutzig und beschmiert. Mit künstlerischen Graffiti soll das Wartehäuschen einladender werden.

Neundorf - Alle müssen Bescheid wissen, die in Neundorf auf den Bus warten. Der 1. FC Magdeburg ist ein ganz toller Fußballverein, der Hallesche FC ist eher so mittelmäßig bis gar nicht cool und dass Karin Ritter von der Nazi-Familie aus Köthen gestorben ist, ist wohl traurig. Die Bushaltestelle in der Karlstraße in Neundorf ist zum Notizblock für einige Neundorfer geworden. Die Wände und auch die Mauer daneben sind beschmiert, der Mülleimer ist dreckig, genauso wie der Boden. Die Bushaltestelle lädt nicht unbedingt zum Verweilen ein. Sitzen möchte man hier nicht.

Damit sich das ändert, hat das Inklusion Netz Staßfurt (INS) zu einem Graffiti-Wettbewerb aufgerufen. „Unter dem Motto: ’Dein Graffiti für Inklusion’ können (...) Graffiti-Entwürfe im Rathaus der Stadt Staßfurt eingereicht werden. Der Kreativität sind bei der Erarbeitung der Motive keine Grenzen gesetzt. Mitmachen dürfen alle kreativen Köpfe, die Erfahrung im Sprühen mit der Dose haben“, heißt es.

Bei den Einsendungen gibt es zwei Bedingungen. Erstens: Sie sollen den Inklusionsgedanken aufgreifen. „Die Motive sollen inhaltlich die Botschaft senden, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal wie er aussieht, welche Sprache er spricht oder ob er eine Behinderung hat. Alle gehören dazu und sind wertvoll“, heißt es. Zweitens: „Gleichzeitig sollen die Motive einen lokalen Bezug zum Ortsteil Neundorf herstellen.“

Die Idee kam auf, weil sich Ortsbürgermeister Stefan Riemann (parteilos) an die Stadtjugendpflegerin Jessica Krengel-Lienau gewandt hat, die selbst in Neundorf wohnt. „Er hat mich gefragt, ob wir gemeinsam mit dem Jugendclub die Bushaltestelle gestalten können“, sagt sie. Der Jugendclub ist aus Corona-Gründen derzeit aber geschlossen.

Materialen für Sprayer werden gestellt

„Danach hatten wir Kontakt zur ’Bunten Insel’ aufgenommen, ob wir die Haltestelle ähnlich wie das Deppe-Haus in Staßfurt am Prinzenberg gestalten wollen“, so Krengel-Lienau. Weil die Kreativwerkstatt gerade im Umzugsstress ist und wegen Corona ebenfalls gar keine Kurse abhalten kann, kam die Idee zum Inklusion Netz Staßfurt, in dem auch Krengel-Lienau Mitglied ist. Nun also der offene Wettbewerb.

Zu vergeben sind zwei Flächen. Sowohl vorn als auch hinten ist Platz für jeweils ein Graffito. Jedes der zwei ausgewählten Motive wird auf einer Fläche von etwa 13,8 m² aufgesprüht. Die Gesamtfläche für ein Bild besteht aus insgesamt fünf Teilflächen, drei Innenflächen und zwei Seitenflächen. Die Innenflächen haben jeweils die Maße 1,30 x 2 Meter und die Außenflächen haben jeweils die Maße 1,50 x 2 Meter. Weil die Bushaltestelle der Stadt gehört, braucht es auch kein weiteres Einverständnis.

Die Materialien wie Spraydosen und Schutzmaterialien stellt das Inklusions-Netzwerk. Die Sprayer dürfen sich Farben und Menge aussuchen. „Leider hat sich bisher noch niemand gemeldet“, sagt Jessica Krengel-Lienau. Die Frist, die eigentlich am 4. Juni endet, wurde deswegen nun bis zum 30. Juni verlängert.

Ortsbürgermeister Riemann ist froh, dass es Ideen zur Umgestaltung der Bushaltestelle gibt. „Die Flächen werden sehr stark beschmiert, die Glasscheiben beschädigt. Das ist kein gutes Bild, wenn der Bus ankommt. Graffiti würden zur Verschönerung des Dorfbildes beitragen. Das ist eine tolle Sache“, sagt er. Riemann sitzt zusammen mit Vertretern vom INS und der Stadtverwaltung auch in der Jury.

Lärmbelästigungen an der Haltestelle

An der Bushaltestelle gibt es aber nicht nur Dreck und Schmierereien, sondern auch Lärmbelästigungen durch Jugendliche. Mehrmals wurde deswegen auch schon die Polizei alarmiert. „In den vergangenen zwei Jahren gab es insgesamt vier Einsätze. Den letzten am 1. April dieses Jahres“, sagt Polizeisprecher Marco Kopitz. Es finden Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt statt.

Dass die Bushaltestelle Treffpunkt in Neundorf ist, liegt aber auch daran, dass es keinen weiteren Anlaufpunkt im Ort gibt. „Der Spielplatz war geschlossen, der Sportplatz ist geschlossen, der Jugendclub auch. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es schlimmer geworden mit dem Lärm an der Bushaltestelle“, sagt Ortsbürgermeister Riemann.

Die Organisatoren des Graffiti-Wettbewerbs hoffen nun auf zahlreiche Entwürfe, um zumindest das Problem mit den Schmierereien in den Griff zu bekommen. Ob es überhaupt erfahrene Sprayer in Staßfurt gibt? Die Stadtjugendpflegerin kennt keine. „Aber der Wettbewerb ist ja auch nicht auf Staßfurt begrenzt.“

„Wenn sich bis zum Ende der Frist keiner meldet, müssen wir noch einmal neu beraten“, sagt Stadtjugendpflegerin Krengel-Lienau. „Wir hoffen aber, dass es eine Vorbildfunktion für andere Stellen in Staßfurt hat.“ Sollte es mehr als zwei Entwürfe geben, könnten diese auch anderen Unternehmen angeboten werden, die ebenfalls Interesse an Graffiti-Kunstwerken haben. „Wir wollen nicht, dass die kreativen Entwürfe in der Schublade enden“, so Krengel-Lienau.