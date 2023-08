Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Unaufhörlich prasselt in diesen Vormittagsstunden der Regen auf die Straßen, die Dächer und die Köpfe der Menschen. Nur die Hartgesottenen gehen bei 17 Grad und Regen baden. Aber Ferien sind ja trotzdem. Es braucht Beschäftigungen in geschlossenen Räumen. Museum! Der erste Impuls beim Nachdenken muss nicht schlecht sein. Und wer in Staßfurt ein wenig auf Recherche geht, weiß: Es gibt in der Bodestadt gleich vier Museen. Eines davon ist das Fahrzeugmuseum in der Berlepschstraße. Es ist immer von Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.