Schüler der elften Klasse des Doktor-Frank-Gymnasiums in Staßfurt haben gemeinsam mit der Autorin Bettina Fügemann eine szenische Lesung im Tilly-Saal des Theater vorgetragen. Das Thema: Jüdischen Leben in Staßfurt und Leopoldshall. Für die Jugendlichen eine emotionale Herausforderung.

„Das Thema geht unter die Haut“ - Jüdisches Leben in Staßfurt

Phil Karaß und Maya Mewes spielen Ernst Laue und seine Jugendliebe Leni Krämer. Während er als Soldat in den Krieg zieht, sieht sich die junge, jüdische Frau den Nationalsozialisten ausgeliefert. Und beide versuchen, in dieser Zeit zu überleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Im altehrwürdigen Tillysaal ist es am Mittwochabend still, als Elftklässler des Doktor-Frank-Gymnasiums in Staßfurt aus der Geschichte „Tränen − Bitter wie Salz“ von Bettina Fügemann lesen.