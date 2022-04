Das Wochenende im Pfarrbereich Staßfurt im Zeichen des Erntedanks

Staßfurt fr - Erntedank im Pfarrbereich der Stadt Staßfurt: Am morgigen Sonntag, 3. Oktober, werden im Pfarrbereich Staßfurt mehrere Gottesdienste gefeiert: Ab 9.30 Uhr in der Eustachius-Kirche in Atzendorf, ab 10 Uhr in der Petrikirche in Staßfurt (Königsplatz), ab 11.30 Uhr in der Andreas-Kirche in Löbnitz sowie ab 14 Uhr in der Petrikirche in Förderstedt.