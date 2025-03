In Echtzeit wird an den Ortseingängen der Bodestand auf Anzeigetafeln das Tempo der Autofahrer angezeigt.

Staßfurt. - Anderorts sind es lachende oder traurige Gesichter, in Staßfurt setzt man auf den Daumen. Seit einigen Tagen werden an den Ortseingängen die Autofahrer von zwei neuen Geschwindigkeitsanzeigetafeln begrüßt. Eine befindet sich in der Hecklinger Straße kurz vor dem Sportplatz – also aus Richtung Hecklingen kommend, eine zweite Tafel steht am Ortseingang von Glöthe.