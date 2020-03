In Staßfurt wurde in ein Fitnessstudio eingebrochen. Symbolfoto: sdecoret/Fotolia

Diebe sind in der Nacht zum Montag in ein Fitnessstudio in Staßfurt eingebrochen und haben einiges mitgehen lassen.

Staßfurt (vs) l In der Nacht zum Montag haben bislang unbekannte Täter in Staßfurt Bargeld und mehreren Sportgeräte aus einem Fitnessstudio geklaut. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind die Täter gegen 5.45 Uhr am Montagmorgen in das Fitnessscenter im Bereich Athensleber Weg eingebrochen und haben einen dreistelligen Geldbetrag sowie fünf Fahrradergometer mitgenommen. Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.

