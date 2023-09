Staßfurt - „Diese Dienstleistung darf auf keinen Fall sterben“, meint Wolfgang Böttcher im Kreis von Mitarbeitern, Kunden und Freunden der Leopoldshaller Fahrradwerkstatt. Sie demonstrieren am Donnerstagabend vorm Stadtrat für den Erhalt der sozialen Einrichtung. Das Stabil-Projekt der Johanniter dient in erster Linie dazu, Jugendliche wieder zur Arbeit zu bewegen.

Ende November läuft die Finanzierung durch verschiedene Fördermittelgeber aus.

Bürger erbost und traurig

„Für die Bevölkerung, die nicht so viel Geld hat, ist die Werkstatt ein guter Anlaufpunkt“, erklärt Klaus-Peter Niechoj und erinnert daran, dass zehn Jahre lang Geld – unter anderem aus dem EU-Sozialfond – geflossen war. Hier seien nicht nur Fahrräder, sondern auch Rollatoren und Kinderwagen repariert worden. „Nicky Lienek und sein Team helfen Jugendlichen, Fuß auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fassen“, unterstrich der Staßfurter, „Die Bürger sind erbost und traurig, sollte es zu Ende sein.“ Niechoj bat den Stadtrat, eine Lösung für die Weiterführung zu finden und brachte eventuell die Lebenshilfe als neuen Träger ins Spiel.

Großer Bedarf an preiswerter Dienstleistung

In Spitzenzeiten „stapelten“ sich 100 Fahrräder in der Werkstatt. „Das zeigt, wie hoch der Bedarf der Bevölkerung ist“, sagte Böttcher.

Momentan werden zehn Jugendliche hier betreut. „Zwei von ihnen gehen bald in eine Berufsvorbereitung, einer in eine Ausbildung. Ein Jugendlicher geht in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung“, zählt Ralf Huhn am Rande des stillen Protests auf.

Sandro Schuhmann, der mit Partnerin und Nachwuchs dabei ist, hat ab 1. Dezember eine Einstiegsquali mit anschließender Ausbildung in Aussicht und sagt: „Ich bin freiwillig in die Werkstatt gekommen und wäre traurig, wenn es sie nicht mehr gäbe.“ „Wir drehen also keine Däumchen“, erklärt Huhn. Er überreichte Bürgermeister René Zok (CDU) 549 Unterschriften von Bürgern. Der richtige Ansprechpartner wäre zwar der Salzlandkreis und das Jobcenter, so Zok und versicherte: „Aber wir kümmern uns, weil es Staßfurt betrifft.“