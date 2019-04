Die große Mehrheit des Staßfurter Stadtrats hat an den meisten Sitzungen teilgenommen.

So oft nahmen Staßfurter Stadträte an den 38 Sitzungen seit 2014 teil CDU: Jörg Bünemann 37 Hans-Jürgen Lärz 37 Peter Rotter 36 Klaus Stops 33 Rüdiger Faatz 32 Sabine Kost 31 Heike Schaaf 30 Mathias Cosic 28 Siegfried Klein 25 Marco Kunze 19 Jürgen Pecher 18 (Nachrücker) Ronny Schnock 13 (Nachrücker und vorzeitig ausgeschieden) Dirk Faust 11 (vorzeitig ausgeschieden) Stephan Czuratis 10 (Nachrücker) Heinz-Jürgen Czerwienski 2 (vorzeitig ausgeschieden) Linke: Klaus Magenheimer 37 Angelika Flügel 35 Margit Kietz 35 Carsten Fütterer 33 Peter Maier 33 (Nachrücker) Gerhard Wiest 31 Walter Blauwitz 30 Bianca Görke 30 Fred Hänsel 27 Elvira Bartsch 2 (vorzeitig ausgeschieden) FDP: Johannes Hauser 34 Günter Döbbel 29 Harald Jahns 30 SPD/Grüne: Michael Hauschild 37 Klaus Maaß 37 Ulrich Leubeling 29 Frank Rögner 29 Sebastian Sieglitz 25 Karin Gründler 21 Sven Wagner 7 (als Stadtrat) UBvS: Harald Weise 34 Ralf-Peter Schmidt 33 Harald Friedrich 29 UWG/AfD: Hartmut Wiest 36 Matthias Büttner 28 Tobias Rausch 13 (vorzeitig ausgeschieden) Daniel Rausch 11 (Nachrücker) Oberbürgermeister: René Zok 8 / Sven Wagner 30

Staßfurt l Auf Anfrage von Klaus Maaß (SPD/Grüne) stellte die Verwaltung die Zahlen zusammen, wie oft jeder Stadtrat bei den nunmehr 38 Sitzungen in den vergangenen fünf Jahren dabei war.

Maaß selbst gehört zu den Spitzenreitern. Er kommt auf 37 Abende, die er mit Stadtratsdebatten und Beschlussfassungen verbracht hat, ebenso wie Jörg Bünemann und Hans-Jürgen Lärz (beide CDU), Klaus Magenheimer (Linke), Michael Hauschild (SPD/Grüne) und Oberbürgermeister Sven Wagner (anfangs sieben Mal als Fraktionsmitglied SPD/Grüne).

Der Fragesteller kommentiert die Zahlen so: „Es sind einige Abgeordnete, die relativ wenig da waren. Damit kann man sich schwer eine Meinung bilden, und auch kaum was bewirken.“ Natürlich könne bei jedem mal was sein, was eine Teilnahme an einer Sitzung verhindere, wie Urlaub oder Krankheit.

Mitarbeit in Ausschüssen wichtig

Und wäre für Klaus Maaß die Teilnahme eines Stadtrats schon mit Fleiß gleichzusetzen oder gehörten nicht auch gewisse Aktivitäten dazu? „Wichtig ist, dass sich der Fraktionsvorsitzende meldet“, meint Klaus Maaß dazu, „Wichtig ist derweil aber auch die Mitarbeit der einzelnen Stadträte in den Ausschüssen.“ Im Stadtrat müsse nicht jeder was sagen. Auch um überflüssige Runden zu vermeiden, werde ja in den Ortschaftsräten und Fachausschüssen über Themen zuvor diskutiert. „Man muss nicht das gleiche nochmal ausführlich ,durchkauen.“ Maaß erinnert sich an einen Leitspruch seines ehemaligen, inzwischen leider verstorbenen früheren Stadtratskollegen Heinz-Jürgen Czerwienski (CDU): „Heinz hat immer gesagt, der Stadtrat sollte durchaus dem Votum der Ortschaftsräte oder der Fachausschüsse folgen, um nicht alles zu wiederholen."

Die Verwaltung sei schon bemüht, keine überflüssigen Sitzungen zu organisieren, so Marina Schulze, verantwortlich für den Sitzungsdienst. Der Sitzungsplan für ein Jahr werde mit den Fachbereichen abgestimmt. Sollte es zu Zurückverweisungen von Beschlüssen kommen, werden diese im Normalfall in die nächste Sitzungsrolle (-runde) aufgenommen. „Bei dringenden Vergaben beispielsweise setzen wir den Bau- und Vergabeausschuss auch vor eine Stadtratssitzung“, erklärt Marina Schulze. Damit würden Fahrkostenpauschalen nur einmal anfallen.

Was Stadt- oder Ortschaftsräte an Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen bekommen, regele die Aufwandsentschädigungssatzung der Stadt.

Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung

So erhält ein Stadtrat 16 Euro Sitzungsgeld, ein Ortschaftsrat 14 Euro pro Sitzung. Die von Sitzungen unabhängige Aufwandsentschädigung für Stadträte liegt bei 130 Euro pro Monat, die für Ortschaftsräte je nach Größe des Ortes bei acht Euro (Athensleben) bis 59 Euro (Förderstedt). Zudem gibt es für die Funktion als Fraktionsvorsitzender 10 Euro je Fraktionsmitglied und Monat im Stadtrat. Fraktionsvorsitzende in Ortschaftsräten erhalten fünf Euro je Fraktionsmitglied. Und Ausschussvorsitzenden stehen 30 Euro zu, wenn sie keine Doppelfunktion als Fraktionsvorsitzende bekleiden.

Der Stadtratsvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro. Ortsbürgermeister bekommen je nach Ortsgröße von 185 (Athensleben) bis 470 Euro (Förderstedt).

Alle Abgeordneten erhalten zudem eine Fahrkostenpauschale von 20 Cent/Kilometer.