Den Teufelskreis durchbrechen: Salzland sucht Pflegeeltern

Schönebeck/Staßfurt - „Unser Ziel war, mehr Pflegeeltern zu gewinnen und Kinder in Pflegefamilien unterzubringen.“ Und das gelingt Josephin Rosinski und ihrem Team schon ganz gut. Im Februar 2019 wurde im Fachdienst Jugend und Familie im Salzlandkreis, den sie leitet, mit Umstrukturierungen begonnen. Der Pflegekinderdienst wurde gestärkt. Vor allem auch personell. Eine Investition in die Zukunft, die sich aber bezahlt machen dürfte. Auch wenn einige Kreistags-Abgeordnete bei den Millionen-Ausgaben im Jugendamt gern sparen würden wollen, so müssen sie doch auch die Erfolge registrieren. Die Zahl der Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, ist von 472 auf 423 zurückgegangen. Stattdessen geht die Kurve der Pflegefamilien nach oben. Die Anzahl der Vollzeitpflegeeltern ist von 301 auf 325 gestiegen. Auch, weil die Mitarbeiter nun Zeit haben, Familien zu gewinnen und sie auch zu begleiten. Ein erster Erfolg.