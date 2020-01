Vor fast 100 Jahren wurde das Denkmal an der Eiche in der Straße „Am Tore“ in Groß Börnecke mit dieser Skulptur einer trauernden Frau und Schrifttafeln so errichtet. Später wurde die Figur gegen einen Helm ausgetauscht. Foto: Wolfgang Hoffmann

Groß Börnecke l Gedenkveranstaltungen finden in Groß Börnecke seit fünf Jahren ohne Denkmal steht. Das Monument in der Straße „Am Tore“ für die Gefallenen des 1. Weltkrieges musste von der Stadt eingelagert werden, weil es drohte, weiter zu verfallen. Aktuell kommt aber wieder Bewegung in die Sache.

Mitglieder des Schützenvereins im Ort haben sich zusammengeschlossen, damit das halbrunde aus Sandstein gefertigte Ensemble nicht in Vergessenheit gerät und im Idealfall restauriert und wieder aufgebaut werden kann.

Eine Leere

Einer, der dazu gehört, ist Klaus Kohlbach. Der Groß Börnecker erklärt, warum ihm das alles wichtig ist. Hier kommt er auf die vergangene Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag zu sprechen. „Diese Trostlosigkeit“ habe ihn bewegt, weil anstelle der Gedenktafeln mit den Namen nur der kleine noch erhaltene Gedenkstein stand. Da sei eine Leere da gewesen, die dem Anlass irgendwie nicht gerecht geworden sei, meinte er. Hinzu kommt, meint Kohlbach weiter, dass Jugendliche das Monument in naher Zukunft vielleicht gar nicht mehr kenne, wenn es weiter unter Verschluss bleibe. Werde nichts unternommen, trage das nicht gerade zur Förderung des Geschichtsbewusstseins der jüngeren Generation bei, um dem Vergessen entgegen zu wirken. Viele wüssten dann vielleicht auch gar nicht, dass Vorfahren der eigenen Familie einst Opfer des Krieges waren.

Bilder Mitglieder des Schützenvereins trafen sich an der Stelle, an der das Monument bis 2015 stand, um zu schauen, wie das Fundament beschaffen ist: (v. l.n.r.):...



Bis vor einigen Jahren stand das Denkmal. Es musste abgebaut werden, um den weiteren Verfall zu stoppen. Foto: Wolfgang Hoffmann



Denn zu dem Denkmal, das eingelagert werden musste, gehören auch sechs Schrifttafeln mit den Namen der Gefallenen aus Groß Börnecke.

Mitglieder der neuen Initiative können sich auch vorstellen, berichtet Kohlbach, dass das Denkmal in einer anderen Form wieder hergestellt wird. Wichtig sei allen auf jeden Fall, dass jetzt etwas passiert. Daher haben die Männer und Frauen auch schon in Eigenregie Ideen entwickelt, was gemacht werden kann, wenn es nicht zum Wiederaufbau in ursprünglicher Form kommt. Auch mit der Denkmalschutzbehörde sei ein Mitglied bereits in Kontakt getreten, heißt es. Unabhängig davon schauten sich alle zusammen kürzlich das Fundament der abgebauten Gedenkstätte vor Ort an.

Form und Größe offen

Was dort wann drauf kommt und ob überhaupt, ob altes restauriertes Denkmal, Denkmal in abgewandelter Form oder was völlig anders, kann im Moment keiner sagen. Das alles hängt am Geld.

Wie es weiter geht und was am Ende gemacht wird, muss im Stadtrat entschieden werden. „Denn das Denkmal gehört der Stadt, nicht dem Schützenverein“, stellt Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) klar. Sie spricht sich dafür aus, noch einmal Fördermittel zur kompletten Restaurierung der abgebauten Anlage zu beantragen. Denn aus eigener Kraft – Restaurierung und Wiederaufbau würden alles in allem rund 100 000 Euro kosten – wäre das für Hecklingen nicht zu stemmen. Selbst wenn die Förderung (75 000 Euro) bewilligt wäre, müsste geschaut werden, woher die klamme Kommune die dafür nötigen Eigenmittel in Höhe von 25 000 Euro nimmt. Das könne dann nur über Spenden eingeworben werden, meint die Ortsbürgermeisterin und hofft, dass der Schützenverein im Fall der Bewilligung mit hilft, damit sich der Eigenanteil für die Stadt verringert.

„Generell ist es positiv zu bewerten, wenn sich Bürger im Ort Gedanken dazu machen“, sagt Ethel-Maria Muschalle-Höllbach. Würde man es jetzt aber auseinandernehmen und in einer anderen Form wieder zusammensetzen, sei man aus der Förderung raus, denkt sie. Dann könnte das Denkmal in seiner ursprünglichen Form nie wieder aufgebaut werden, so ihre Befürchtungen. Darüber müsse man sich im Klaren sein. „Daher ist mein Vorschlag, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass wir in das Förderprogramm reinkommen.“ Die Vorsitzende des Stadtrates sagte weiter, dass sie es gut findet, dass sich die Initiative gegründet hat und das man daher wieder über das Thema spricht. Das sei anerkennenswert, damit sich was bewege. „Es wäre wirklich schade um das Denkmal“, so die Ortsbürgermeisterin.

Denkmal eingelagert

Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Uwe Epperlein (WGH), kennt die neue Initiative und schildert den aktuellen Stand: Das Denkmal sei nach wie vor eingelagert.

Der Rathauschef erinnerte daran, dass ein Versuch aus den vergangenen Jahren scheiterte, als die Finanzierung schon einmal über das besagte Fördermittelprogramm abgedeckt werden sollte. Damals hätte man die Eigenmittel nicht zusammenbekommen. Es handele sich hier leider um eine freiwillige Aufgabe. Das heißt: Für die Stadt sind angesichts der angespannten Haushaltslage solche Ausgaben nicht drin.

Epperlein kennt den erneuten Vorstoß, die Restaurierung und den Wiederaufbau als Förderung in einem zweiten Anlauf zu beantragen. „Jetzt müssen wir im Stadtrat diskutieren, ob das gewollt ist oder nicht.“ Auch Epperlein betonte, dass er es gut findet, dass sich die Initiative gegründet hat. Das sei auf jeden Fall eine gute Basis, um Spendengelder zu generieren. „Dass zeigt auch, dass der Ort dahinter steht“, so Epperlein.

Die Initiative teilte mit, dass ein Verwahrkonto eingerichtet werden soll, um Spendern Sicherheit zu geben, dass sie ihr Geld zurück erhalten, falls das Vorhaben der Förderung nicht gelingt. Die Mitglieder wollen jetzt auch den Kontakt zu weggezogenen ehemaligen Einwohnern suchen. „Ziel ist, das bis Oktober 2021 der Wiederaufbau beginnt. In diesem Jahr wäre das Denkmal 100 Jahre“, teilt Wolfgang Hoffmann von der Initiative mit.