Der Staßfurter Geschichtsverein blickt auf 20 Jahre des Bestehens – vor Kurzem vergrößerte man das Zeitungsarchiv, ein neues Buch könnte zum Salzlandfest erscheinen.

Für nächstes Jahr plant der Verein ein Buch über die Geschäftswelt.

Staßfurt - An einem Montag, der 21. November des Jahres 2005, startete der Staßfurter Geschichtsverein. Aufs Datum genau, diesmal ein Freitag und verbunden mit der obligatorischen Jahreshauptversammlung, feierten die Mitglieder das 20-jährige Bestehen des eingetragenen Vereins. „Ein Verein, der sich mit der Stadtgeschichte beschäftigt, ein eingeschworenes Team“, sagt Rico Schäfer, heutiger Vorsitzender, seit 2006 Mitglied, über die derzeit 26 Mitstreiter zählende Runde. Es herrsche ein guter Zusammenhalt – so wie man sich ein Vereinsleben wünsche. „Das muss man wirklich so sagen.“