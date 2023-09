Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Der Neumarkt ist einer der markantesten, wenn nicht der markanteste Platz in Staßfurt. Jahrmarkt und Zirkus sind zwei der Nutzungen in heutiger Zeit. Dass der zwischen Bode und Innenstadt gelegene Platz in den 1950er Jahren auch eine Eisbahn war, hatten wir in unserer Serie „Wie gut kennst du Staßfurt?“ in der vergangenen Woche im letzten Rätsel gezeigt. Das hat Dagmar Ebeling aus Staßfurt erkannt. „Es ist natürlich der Neumarkt abgebildet“, schreibt sie. „Ich selbst kenne ihn so aus eigener Erfahrung, wohnte nur zwei Gehminuten entfernt. Es ist nach wie vor ein schönes Fleckchen in unserer Stadt!“