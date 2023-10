Der Wolmirslebener Rat wird keinen Beschluss zur weiteren Vorgehensweise mit dem Campingplatz am Schachtsee fassen.

Wolmirsleben - Ursprünglich sollte der Wolmirslebener Gemeinderat musste aus formalen Gründen verschoben werden, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (CDU) der Volksstimme. Das begründete er damit, dass die Einspruchsfrist für die Bürgermeisterwahl erst am Mittwoch endete. Dadurch kann die Beratung einen Tag später im Dorfgemeinschaftshaus „Zum Adler“ in stattfinden. Das ist für Wolmirslebener Verhältnisse ungewöhnlich, weil die Sitzungen dort ansonsten immer montags stattfinden.

Kommunalwahlen auf der Tagesordnung

Dort sollen die Gemeinderäte offiziell feststellen, dass gegen die Bürgermeisterwahl vom 3. September keine Einsprüche vorliegen und die Wahl somit gültig ist. Dadurch steht heute der Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung von Knut Kluczka durch das an Jahren älteste und dazu bereite Gemeinderatsmitglied für eine weitere siebenjährige Amtszeit nichts mehr im Wege.

„Sie beginnt mit der Übergabe der Urkunde“, sagte die Gemeindewahlleiterin Dagmar Witzke. Der CDU-Politiker war am 3. September ohne Gegenkandidaten ins Rennen gegangen und von den Wolmirslebenern wieder gewählt worden.

Zudem sollen dort bereits die nächsten Kommunalwahlen, die am 9. Juni 2024 zusammen mit den Europawahlen in Sachsen-Anhalt stattfinden werden, vorbereitet werden. Vorgesehen ist wie bereits in Borne beschlossen, die Übertragung der Aufgaben des Gemeindewahlleiters auf den Verbandsgemeinde-Bürgermeister und die Aufgaben des Gemeindewahlausschusses insgesamt auf einen vom Verbandsgemeinderat zu berufenden Wahlausschuss für die Gemeinderatswahl.

Weiterhin soll eine Beschlussfassung über den geplanten Vertragsabschluss mit der QE Egeln GmbH erfolgen. Das Unternehmen betreibt im Windpark Egeln-Nord mehrere Anlagen. Es will nicht nur die Stadt Egeln, sondern auch die Gemeinden im Umkreis von 2500 Metern Luftlinie um die Turmmitte des jeweiligen Windrades am Ertrag des gewonnenen Stroms in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde beteiligen. Davon soll auch Wolmirsleben profitieren.

Schachtsee wird kein Thema sein

Kein Thema wird im öffentlichen Teil der Ratssitzung jedoch der Campingplatz am Schachtsee sein, für den der Rat in seiner Oktober-Sitzung ursprünglich die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließen sollte. Das soll nach jetziger Planung erst in der November-Sitzung erfolgen, wenn das zeitlich möglich ist, sagte der Bürgermeister gestern der Volksstimme. Darum müsse sich die Verwaltung kümmern. Darüber werde man im geschlossenen Teil der Sitzung reden.

„Es ist bis jetzt nicht geklärt, wer den Plan bezahlt“, sagte Michael Stöhr. Er lehnt es ab, dass die Verbandsgemeinde oder die Gemeinde Wolmirsleben die Kosten übernehmen. Die Verbandsgemeinde habe sich nichts vorzuwerfen, sagte er.

Die Kreisverwaltung sieht einen solchen Plan als Lösungsansatz an, wie der Campingplatz aus rechtlicher Sicht weiter betrieben werden kann. Bei einem Gespräch bei Landrat Markus Bauer (SPD) in Bernburg, an dem auch der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (CDU) und Doreen Hauke, die Geschäftsführerin der Pächterin des Campingplatzes, der Mitteldeutschen Camping und Gastro GmbH, teilgenommen hatten, hatten sich alle Beteiligten auf einen Fahrplan verständigt. Demnach soll für den Übergangszeitraum bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden zwischen dem Salzlandkreis, der Gemeinde und dem Betreiber, der unter bestimmten Voraussetzungen einen Weiterbetrieb des Campingplatzes sichert.