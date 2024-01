Staßfurt - Die Stadt Staßfurt muss 2024 mit 6,8 Millionen Euro weniger Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz rechnen als im Vorjahr. Bürgermeister René Zok (CDU) informierte im jüngsten Stadtrat zum Stand der Haushaltsplanung, dass man vom Land nur noch 2,4 Millionen Euro zu erwarten habe.

Dabei hätte das Land den Kommunen in Sachsen-Anhalt 150 Millionen Euro mehr in Aussicht gestellt. Aber Staßfurt sei wohl zu leistungsfähig. Der aktuelle Fehlbetrag bei der Haushaltsplanung liege bei zwölf Millionen Euro. „Wir sind aber erst am Anfang und fleißig dabei, die Zahl zu verringern“, zeigte sich Zok optimistisch.

Döbbel: Maßnahmen raus

Kritisch äußerte sich Günter Döbbel (FDP) darüber, dass mittel- und langfristige Maßnahmen in der dargestellten Investitionsplanung komplett raus seien. Ortschafts- und Stadträte sollten doch aber mitentscheiden können und mitdiskutieren. Egal, ob es sich um Straßenbau oder andere Themen handele.

Zok gab ihm insofern recht, dass wie die Investitionsplanung auch Konsolidierungsmaßnahmen wichtig seien. Ebenso nicht verwendete Mittel aus 2022 und 2023. „Wir schieben noch 16 Millionen Euro vor uns her, die noch abgearbeitet werden müssen“, so Zok. Die Bürokratie kenne da kaum Grenzen.

Bezüglich der Fortschreibung von Haushaltsverbesserungen müsse man auch über Gebühren reden. Der Bürgermeister dankte allerdings ausdrücklich dem Kreistag dafür, dass jener die Änderung der Kita-Gebühren abgelehnt habe.