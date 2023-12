Deshalb stehen am Staßfurter Kaufland die Menschen Schlange: Feuerwerkskörper sind wieder zu haben

Staßfurt. - Seit 5 Uhr morgens ist Katja Friemel, Abteilungsleiterin für Nonfood des Staßfurter Kauflands, am Donnerstag in ihrer Filiale unterwegs und koordiniert den Aufbau der Feuerwerkskörper. Der muss gut organisiert sein, denn pünktlich um 7 Uhr werden die Türen des Marktes geöffnet, um die wartenden Kunden einzulassen. Doch nicht alles, was vorrätig ist, darf auch auf die Ladenfläche.