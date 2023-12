Axel Großheim leitete nach sieben Jahren an der Spitze der Gemeinde Börde-Hakel seine letzte Sitzung im Westeregelner Rathaus. Am 18. Januar 2024 übernimmt sein Nachfolger Tim Heberling das Zepter.

Westeregeln. - Die Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend im Westeregelner Rathaus war für den Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Axel Großheim (parteilos), die letzte in seiner siebenjährigen Amtszeit. Sie geht am 18. Januar 2024 zu Ende.