Die sechsjährige Martha aus Egeln-Nord hat Typ 1 Diabetes. Diese Erkrankung begleitet die Familie den ganzen Tag. In ein paar Tagen wird das Mädchen eingeschult. Ob sie die nötige Schulbegleitung bekommt, ist noch nicht klar.

Diabetes: Familie in Egeln-Nord hofft auf Schulbegleitung für Tochter

Egeln - Martha ist ein Sausewind. Das kleine Mädchen schaut etwas verschüchtert durch die offene Küchentür, dann ist die Sechsjährige aber auch schon wieder weg. Verschwindet in anderen Räumen, später sitzt sie im Sandkasten und spielt. Martha wurde gerade von ihrem Papa von der Kita abgeholt und ist voller Energie. Und das ist wohl oft so, wie ihre Eltern versichern. Martha ist ein glückliches, kleines Mädchen. Mit Eltern, die sie lieben. Mit einer dreijährigen Schwester, die zusammen mit ihr aufwächst. Im riesigen Haus in Egeln-Nord, das für kleine Menschen noch größer erscheinen muss. Und dahinter ist ein riesiges Grundstück bis zur Bode, dazwischen eine Pferde-Koppel.