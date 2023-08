Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Das Foto vor zwei Wochen hat bei einigen Volksstimme-Lesern Erinnerungen ausgelöst. Der Platz wurde erkannt, genauso die Gebäude im Athenslebener Weg. „Der Turm in der Bildmitte ist der Schlauchtrockenturm der Freiwilligen Feuerwehr im Athenslebener Weg in Staßfurt“, schreibt Thomas Boigk. „Heute steht an seiner Stelle das ehemalige Feuerwehrhaus aus DDR-Zeiten, welches inzwischen schon wieder durch einen Neubau an der Atzendorfer Straße abgelöst worden ist.“ Boigk weiß auch etwas zum Platz davor zu erzählen. „Die Freifläche im Vordergrund ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Schulgebäude des Lyzeums, also einer Mädchenschule, bebaut worden. Heute beherbergt dieses Gebäude eine Grundschule. Jahrzehntelang befand sich auf dem Schulgebäude eine Sirene zur Alarmierung der Feuerwehr, bis sie im Jahre 1994 abgebaut wurde, ein Fehler, wie wir heute wissen.“